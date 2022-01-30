Рубить мерзлое говно!

В конце декабря мы давали материал о том, как в якутском поселке Зырянка в буквальном смысле замерзают жители – в мороз даже внутри квартир образуется наледь.

Ну а местная администрация, несмотря на то, что дома находятся на ее балансе, ремонтировать теплосети не торопится.

Закончили мы материал словами, что в январе градусник в Зырянке заваливается за минус 50, и как будут выживать эти люди, не известно.

Так вот, наш репортаж на "Социал За"плюс заметка на ФОРУМе.мск, вызвали бурю в бюрократических кругах Якутии. Бумаги шли из ведомства в ведомство, периодически направляясь в Генпрокуратуру и даже в Администрацию президента РФ, откуда, что любопытно, возвращались с правильными резолюциями.

А «на земле»-то что?

Обещанные минус 50 случились, остального – нет. А ничего, в домах по-прежнему холодно, более того, в подъезде у Бородулиной, главной нашей заявительницы, еще и прорвало канализацию. Естественно, при таком морозе все это моментально намерзло на крыльце красивыми желтоватыми торосами.

Коммунальное начальство даже присылало машину, отказать всю эту красоту, но куда там откачивать – откалывать надо… В общем, ремонт и отопления, и канализации откладывается до весны, которая в якутских краях в мае, не раньше.

Осталось уточнить, в которого года мае? До выборов президента в 2024-м году успеют?

А если не успеют, то потом и вовсе не соберутся…