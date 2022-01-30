Уничтожение скорой медицинской помощи - остаточно прощевай Радяньскому Союзу

В ее сегодняшнем виде скорая медицинская помощь, как и визиты участковых врачей на дом – наследство Советского Союза. Не только система Семашко с ее поликлинической структурой, но и организация скорой врачебной помощи стали фактором демографического роста в СССР.

Конечно, кареты скорой помощи существовали и до революции. Станция скорой помощи в Санкт-Петербурге имела 3 машины, и осуществила в 1913 году 600 выездов. Были пять станций с двумя пароконными упряжками в каждой.

Конечно, эта скорая помощь оказывалась только при несчастных случаях на улице, и не выезжала на дом.

Но в Советском Союзе сразу с момента создания, была установка – советские люди должны получать самое лучшее. А представление «о самом лучшем» брались, конечно, с форм и образцов услуг и заведений, предназначенных для высшего класса в царской России.

Гимназии, в которых получали образование 2 (два!) процента детей школьного возраста, стали образцом для советских школ, в которых учились все до единого дети. Монументальные красивые здания, парты, классы, вплоть до школьной формы – все имело прообразом гимназическое образование в царской России.

Крестьянки рожали в поле и выстраивались в огромную очередь, когда в село заезжал земский фельдшер. Рабочему на фабрике не приходило в голову, что в его комнату в казарме при предприятии может прийти доктор.

Но княгине или чиновнику не приходилось стоять в приемной врача, тот приезжал к ним на дом.

Вот по типу обслуживания самых привилегированных слоев в Российской империи, и строилась медпомощь для всех в СССР.

Но при этом была использована технологическая организация медицины, система скорой помощи включала специализированные больницы, разветвленную сеть подстанций для приема вызовов, оперативные и специализированные реанимобили и кардиомобили.

При этом сами врачи относились как к обоснованным, вызовам к задыхающемуся в кашле ребенку или пенсионерке с высоким давлением.

Сегодня визиты врачей домой, так привычные нам с самых детских лет, воспринимаются на Западе, как неслыханная претензия на роскошь. Там со сломанной рукой или температурой под 40, с сопливым ребенком или зашкаливающим давлением человек плетется в приемный покой, отстаивает там очередь и получает рецепт или назначение.

В развитых странах Евросоюза в ТРИ раза меньше выездов скорой помощи и неотложки на 100 тысяч человек, чем в нынешней России.

И теперь советская система медобслуживания стала немыслимой роскошью в нищей Украине. Беднейшая страна на континенте, отставшая даже от многих африканских стран, уже не может тянуть стандарты, заложенные 80 лет назад. Ульяне Супрун, гражданке США естественно, кажется наглостью со стороны нищих аборигенов претендовать на то, чего не могут обеспечить даже богатые страны – на бесплатную скорую помощь, на врача, который на дому собьет давление пенсионеру, и на педиатра, приходящего домой к маленькому ребенку.

Те параметры, необходимые для вызова скорой помощи – температура выше 40 градусов, сердечный приступ или проблемы с дыханием, которые сегодня озвучила Ульяна Супрун, означают только то, что без скорой медицинской помощи остаются старики и дети с воспалением легких, люди с гипертоническим кризом и приступом панкреатита.

Вот это и есть «остаточно прощевай Радянському Союзу!»