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Московский листок

Райские кущи принимают россиян ударными темпами

Опубликовано 31.01.2022 автором Игорь Олин в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Райские кущи принимают россиян ударными темпами

Известно, что, отмучившись на белом свете, россияне сразу попадают в рай. Потому что у них там на Западе увеличивается количество полов, а жизнь в России все больше приближается к суровым временам «Домостроя». Они там оголяются, как в голову взбредет, а у нас надо фон выбрать, иначе посадят за оскорбление чувств верующих или несанкционированный митинг и нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

 

Количество храмов прирастает тысячей в год, давно опередив строительство заводов, школ и больниц. Еще у них там на Западе бездуховность, безудержное потребление и политические кризисы смены власти, тогда как у нас провозглашенные государством духовные скрепы, МРОТ на уровне прожиточного минимума с 20% инфляцией на продовольствие и политическая стабильность. Стабильность и впрямь такая, что напоминает кладбищенскую: все готово для отправки душ в райские кущи.

 

И результат налицо. За 2021 год впервые в истории постельцинской России естественная убыль населения превысила 1 млн человек, приблизившись к ситуации «лихих» 90-х. Прочие демографические достижения можно оценить по сухой статистике The World Factbook (по состоянию на 2021 год): общая средняя продолжительность жизни в РФ — 72,16 года (159-е место в мире); уровень рождаемости — 9,71 новорожденного на 1 тыс. жителей (193-е место в мире); суммарный коэффициент рождаемости (СКР) — 1,6 рождения на женщину (184-е место в мире); уровень смертности — 13,4 умершего на 1 тыс. человек (6-е место в мире). Ежегодный прирост населения на 2021 год составляет −0,2% в год (207-е место в мире).

 

Росстат фиксирует убыль населения России в целом четвертый год подряд. За этот период население страны сократилось на 1,4 млн человек. Для сравнения приведу цифры времен Первой мировой войны. Эта война на тот исторический момент привела к невиданным потерям, в ней погибло людей больше, чем за все войны человечества в течение 1 тыс. лет до этого. Неудивительно: впервые применялись отравляющие газы, дальнобойная артиллерия, авиация, танки и другое смертоносное оружие. За четыре года участия в Первой мировой войне Россия потеряла погибшими на фронтах 1,5 млн человек. Таким образом, людские потери в современный мирный период сопоставимы с той страшной эпохой.

 

Но россияне счастливы. В рейтинге стран мира по уровню счастья (World Happiness Report), исследовательском проекте международной программы «Сеть решений устойчивого развития» при Организации Объединенных Наций, Россия занимает по показателям прошлого года 76-е место в мире. Тоже не бог весть что, но все-таки не 207-е. Вероятно, их радует твердая поступь страны от победы к победе.

 

На международной арене наш президент договорился с руководством Венесуэлы, Кубы и Никарагуа о расширении российского военного присутствия в этих странах. После разоблачения и ареста Навального все разговоры о коррупции прекратились. Оптимизированное отечественное здравоохранение, как может, справляется с пандемией коронавируса. Ну и, главное, найден идеал общества будущего — россияне, почив в бозе, сразу попадают в рай. Это, безусловно, понадежнее обещания коммунизма через дальние 20 лет.



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