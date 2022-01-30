Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Путин поручил поработать с ядовитым содержанием https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Впервые в истории РФ нас на 1 миллион меньше https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Боевики прилетели в Казахстан для участия в массовых беспорядках под видом гастарбайтеров,

4 Минздрав РФ отказался публиковать данные клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V», https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Мясо в прошлом году стало встречаться в чеках россиян на 7% чаще, а хлеб - на 14% реже,

6 Митрохину запретили покидать Россию https://forum-msk.org/material/news/1...

7 В Чите произошёл прорыв года - торжественное открытие часов

8 Песков заявил, что и в Кремле есть антипрививочники

9 Только каждый четвертый житель России делает накопления,