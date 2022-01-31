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Московский листок

В небесном СССР...

Опубликовано 31.01.2022 автором Сергей Родионов в разделе комментариев 0

москва собянин
В небесном СССР...

Гостиница Варшава на Октябрьской (кто помнит? кто вспомнит?) - сейчас. Как говорится, rest in peace; liliata rutilantium te confessorum turma circumdet: iubilantium te virginum chorus excipiat и всё прочее, что подобает говорить в таких случаях.

В небесном СССР её встретит "Орленок", "Спорт", "Турист", "Москва" (и бассейн тоже), телефонные будки и кабинки межгорода, автоматы с газировкой (приятно было мыть стаканы - переворачиваешь и нажимаешь), шуршание ВЭФа на дачном чердаке, в общем все эти вещи.

P.S. Октябрьская кольцевая, наверное, скоро закроется, будет очень странно если нет.



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