Гостиница Варшава на Октябрьской (кто помнит? кто вспомнит?) - сейчас. Как говорится, rest in peace; liliata rutilantium te confessorum turma circumdet: iubilantium te virginum chorus excipiat и всё прочее, что подобает говорить в таких случаях.

В небесном СССР её встретит "Орленок", "Спорт", "Турист", "Москва" (и бассейн тоже), телефонные будки и кабинки межгорода, автоматы с газировкой (приятно было мыть стаканы - переворачиваешь и нажимаешь), шуршание ВЭФа на дачном чердаке, в общем все эти вещи.

P.S. Октябрьская кольцевая, наверное, скоро закроется, будет очень странно если нет.