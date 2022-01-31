Протестующие заблокировали столицу Канады

«Конвой за свободу» из тысяч машин, сформированный дальнобойщиками, 30 января въехал в Оттаву. Протестующие и сочувствующие начали перекрывать улицы.

Недовольство канадцев вызвал пакет антиковидных ограничений, заставляющий две недели сидеть на карантине после возвращения из США.

Премьер-министр Джастин Трюдо не оценил масштабы происходящего и всю неделю называл колонну дальнобойщиков «маргинальным меньшинством», пока они не собрались на Парламентском холме рядом с его офисом.

На этом фоне премьер-министр поспешил объявить себя больным и покинуть свою резиденцию по соображениям безопасности вместе с семьей, укрывшись, по информации телеканала CBS, в секретном месте.

Эксперты предполагают, что волнения могут охватить всю страну, а движение дальнобойщиков имеет все шансы быть массово поддержанным канадцами, многие из которых недовольны политикой правительства Трюдо.

Полиция Оттавы по-прежнему не сообщает о численности протестной акции. Днем в субботу, судя по заполненности людьми улиц в центре города, численность протестующих была сопоставима по численности с празднованием Дня Канады, когда в центре канадской столицы собираются до 50 тысяч человек.

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Устроить кордоны между США и Канадой - это надо было догадаться, конечно. Примерно тоже самое, что установить границу между Москвой и областью, степень интеграции сопоставимая.

Но буквально накануне в Оттаве бесновалась толпа, протестующая против войны между Россией и Украиной. Это ничего, что возможность такой войны отрицает даже СНБО Украины, главное выйти. В Канаде это очень эффективно.

Кстати, хорошая идея - можно запретить пересекать границу с Украиной из-за ковидных ограничений, и танки не пройдут.

А может, напасть на Канаду? Народу примерно как на Украине, зато куда богаче. И Квебекская народная республика - звучит!

А.Б.