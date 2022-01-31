Протестующие заблокировали столицу Канады

«Конвой за свободу» из тысяч машин, сформированный дальнобойщиками, 30 января въехал в Оттаву. Протестующие и сочувствующие начали перекрывать улицы.
Недовольство канадцев вызвал пакет антиковидных ограничений, заставляющий две недели сидеть на карантине после возвращения из США.
Премьер-министр Джастин Трюдо не оценил масштабы происходящего и всю неделю называл колонну дальнобойщиков «маргинальным меньшинством», пока они не собрались на Парламентском холме рядом с его офисом.
На этом фоне премьер-министр поспешил объявить себя больным и покинуть свою резиденцию по соображениям безопасности вместе с семьей, укрывшись, по информации телеканала CBS, в секретном месте.
Эксперты предполагают, что волнения могут охватить всю страну, а движение дальнобойщиков имеет все шансы быть массово поддержанным канадцами, многие из которых недовольны политикой правительства Трюдо.
Полиция Оттавы по-прежнему не сообщает о численности протестной акции. Днем в субботу, судя по заполненности людьми улиц в центре города, численность протестующих была сопоставима по численности с празднованием Дня Канады, когда в центре канадской столицы собираются до 50 тысяч человек.
***
Устроить кордоны между США и Канадой - это надо было догадаться, конечно. Примерно тоже самое, что установить границу между Москвой и областью, степень интеграции сопоставимая.
Но буквально накануне в Оттаве бесновалась толпа, протестующая против войны между Россией и Украиной. Это ничего, что возможность такой войны отрицает даже СНБО Украины, главное выйти. В Канаде это очень эффективно.
Кстати, хорошая идея - можно запретить пересекать границу с Украиной из-за ковидных ограничений, и танки не пройдут.
А может, напасть на Канаду? Народу примерно как на Украине, зато куда богаче. И Квебекская народная республика - звучит!
А.Б.
|
|
75689874TOTVAHSBOGDA! написал 31.01.2022 02:14
"-Берримор, что это за шум на улице?
-Это гейпарад!"
- То таки и в с-ном фашистском канадистане сборище 3,1416-дарасов на улице - это таки гейпарад! Таки им один Главный 3,1416-дарас-фашист таки запретил на улице танцевать "Летку- Еньку" - то таки да! Теперь эти 3,1416-дарасы его ищут, чтобы (ну сами понимаете!), а он - таки спрятался - кака Елбасы - то таки да!
То таки это не страшно - с-ный канадистан далеко! Гораздо таки хуже другое - таки 3,1416-дарастическое сообщество возбухло в укуркистане, а это уже опасно - таки. если они будут там курить, аветер подует нату же РФ-ию - то придется противогаз одевать! То таки да!
квквек написал 31.01.2022 01:33
Исследование, проведенное в России в 2021 году показало, что значительную часть доносов за пропаганду ЛГБТ- идеологии в России пишут феминистки. В 2021 году на феминисток пришлось около 74% таких доносов. Эта новость может выглядеть странной, так как традиционно принято считать, что феминизм поддерживает ЛГБТ. Однако, странной она кажется только на первый взгляд. По данным 2018 года в Европейском союзе феминистки в последнее время точно также стараются нападать на ЛГБТ, используя правовые механизмы и социальные сети.
Причины этого лежит в том, что леволиберальная идеология, к которому относят современный феминизм, считает, что любые виды секса являются неприемлемыми. Неприемлем не только гетеросексуальный, но и любой иной секс. Секс по мнению современных феминисток является насилием на женщиной. Если традиционный секс это насилие мужчины над женщиной, то секс женщины с женщиной это насилие, которое импортировано мужским сознанием в женское сообщество. Мужчины не должны заниматься сексом друг с другом, чтобы не культивировать патриархальные идеи в мужском сообществе. По мнению феминизма это рано или поздно обязательное отразится на судьбе женского сообщества. Кроме того в последнее в время ЛГБТ начало выступать против потока мигрантов, которые заполоняют Европу, так как шариат, который будет установлен в этих странах не допускает наличия ЛГБТ ни в какой форме. Это также не нравится феминисткам, которые традиционно выступают в защиту прав мигрантов и против исламофобии. Например, после известных событий в немецком городе Кельне феминистки обвинили в произошедшем самих немок, но не мигрантов.