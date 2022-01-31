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Московский листок

Новейший российский кукурузник «Байкал» успешно провёл первый полёт

Опубликовано 31.01.2022 в разделе комментариев 0

истребитель самолет пятое поколение су
Новейший российский кукурузник &#171;Байкал&#187; успешно провёл первый полёт

В Екатеринбурге успешно прошёл первый полёт российского лёгкого многоцелевого самолёта «Байкал», заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передаёт пресс-служба ведомства. Взлёт самолёта был проведён с аэродрома Екатеринбург (Арамиль). Полёт осуществлялся на высоте 500 метров, продлился около 25 минут.

В «Байкале» учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов, этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке, — цитирует слова министра пресс-служба ведомства.

Отмечается, что самолет ЛМС-901 «Байкал» является разработкой компании «Байкал-Инжиниринг», выполненной по контракту с Минпромторгом. Новое судно должно заменить устаревшие «кукурузники» Ан-2. В серийный выпуск «Байкал» по планам поступит с 2024 года.

Россия – удивительная страна. Видимо, только у нас можно - обосновать бюджетные расходы на "новейшую" разработку тридцатилетней давности из "святых 90-х" - Т-101 "Грач".

Разработанный в начале 90-х предприятием «Рокс-Аэро» совместно с МАПО МиГ самолет Т-101 "Грач" совершил свой первый полет в 1994 году. И все, на этом его карьера закончилась. На РСК "МиГ" успели наклепать два десятка комплектов самолетов, но они оказались никому не нужны.

Впрочем, у нас и истребитель пятого поколения миговской разработки поднялся в небо раньше, чем на «Сухом» только начали проектировать машину, сейчас называющуюся Су-57. Мне даже интересно, порезали уже от стыда или так и стоит в ангаре? И, кстати, внешне поразительно напоминает китайский истребитель пятого поколения…

С.С.



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