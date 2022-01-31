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Московский листок

"Данон" уже диктует цены на молоко в России

Опубликовано 31.01.2022 в разделе комментариев 2

"Данон" уже диктует цены на молоко в России

Один из крупнейших в стране производителей молочной продукции Danone (в него входят бренды «Простоквашино», «Активиа» и другие) предупредил ретейлеров о повышении цен на часть ассортимента почти на 10 процентов на фоне роста себестоимости.

В письме вице-президента по продажам Danone в России Майка Тигнола, говорится, что биржевые цены на молочную продукцию в конце 2021-го побили рекорды, и это отразилось на российском рынке. Например, сливочное масло 72,5 процента жирности за год подорожало на 45 процентов — до 430 рублей за килограмм, а сухое обезжиренное молоко стало дороже на 35 процентов: цена выросла до 250 рублей за килограмм. Кроме того, указали в Danone, выросли и расходы на упаковку и логистику. По оценкам компании, цены на молоко-сырье в России в первом квартале 2022 года вырастут еще на 17 процентов.

А никому не приходит в голову спросить, почему транснациональная компания владеет львиной долей молочного производства в России?

Компания мировая – так и цены в ней тоже мировые. А «молочка» всегда была у нас дешевой, то есть доступной беднейшим слоям населения.

А теперь возвращаемся ко вчерашней новости: общее число покупок молока в 2021 году снизилось на 19% по сравнению с 2020 годом, покупки сыра в 2021 году снизились относительно 2020 года на 8%.

Связи не улавливаем?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
2213 написал 31.01.2022 13:01
А кому еще диктовать цены в россии,как не "транснациональным компаниям",когда она полностью зависит от импорта?В этом,смысле,очень интересно,как же мы будем "с западом воевать",когда,в случае чего,неоткуда будет брать хавчик,даже,если будет на что его купить.То есть,дергаться и колотить понты,можно,только в том случае,когда ты самостоятельный и ни от кого не зависишь,а,если,своего ничего нет(кроме данных природой ископаемых),сделать,так,чтобы оно было-нет никакого интереса,то,и строить из себя козу валдайскую,будет выглядеть,по меньшей мере-смешно,не говоря уже о том,что-просто глупо.
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(без названия)
Буратино написал 31.01.2022 12:38
Ой, я про данон как раз много знаю, почему и как так получилось. Мой папан в 90е в этой сфере большим человеком был. И он многое мне, тогда еще подростку, рассказывал. Но, без доказательств это будет "фэйк", а с доказательствами его грохнут, даже сейчас, тк те люди никуда не делись. Да и среднего россиянина итак ничем не прошибешь. Так что паситесь мирные народы, и радуйтесь, что не на 50% дорожает. Главное, смотрите ящик, там США и Украина, а о вокруг думать не надо, вредно это.
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