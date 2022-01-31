"Данон" уже диктует цены на молоко в России

Один из крупнейших в стране производителей молочной продукции Danone (в него входят бренды «Простоквашино», «Активиа» и другие) предупредил ретейлеров о повышении цен на часть ассортимента почти на 10 процентов на фоне роста себестоимости.

В письме вице-президента по продажам Danone в России Майка Тигнола, говорится, что биржевые цены на молочную продукцию в конце 2021-го побили рекорды, и это отразилось на российском рынке. Например, сливочное масло 72,5 процента жирности за год подорожало на 45 процентов — до 430 рублей за килограмм, а сухое обезжиренное молоко стало дороже на 35 процентов: цена выросла до 250 рублей за килограмм. Кроме того, указали в Danone, выросли и расходы на упаковку и логистику. По оценкам компании, цены на молоко-сырье в России в первом квартале 2022 года вырастут еще на 17 процентов.

А никому не приходит в голову спросить, почему транснациональная компания владеет львиной долей молочного производства в России?

Компания мировая – так и цены в ней тоже мировые. А «молочка» всегда была у нас дешевой, то есть доступной беднейшим слоям населения.

А теперь возвращаемся ко вчерашней новости: общее число покупок молока в 2021 году снизилось на 19% по сравнению с 2020 годом, покупки сыра в 2021 году снизились относительно 2020 года на 8%.

Связи не улавливаем?

А.Б.