На землях вице-губернатора построят целый город

Девелопер GloraX купил более 50 гектаров земли бывшего вице-губернатора Ленинградской области Николая Пасяды во Всеволжске под Петербургом. За землю девелопер заплатил на торгах 676 миллионов рублей.

На этом участке компания собирается построить жилой комплекс общей площадью 600 тысяч квадратных метров за 50 миллиардов рублей.

Пасяда был вице-губернатором с 2005 по 2012 годы, входил в рейтинг российских миллиардеров. Оно и понятно. Правда, сейчас бизнес и собственность экс-губернатора в процессе банкротства, но, как говорят, «пока толстый посохнет, тощий подохнет…»