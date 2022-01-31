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Московский листок

Памперсы для "гаранта": опыт Канады

Опубликовано 31.01.2022 автором Павел Былевский в разделе комментариев 0

рабочие капитализм

Вчера Казахстан, сегодня Оттава и Брюссель, завтра Россия 

Грозный массовый протест трудящихся против «ограничений» привёл к бегству «ради безопасности» в неизвестном направлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо с семьёй из его резиденции. Жители Оттавы собирают средства на памперсы для своего «гаранта», радостно встречая «Конвой свободы» − колонну дальнобойщиков длиной 70 км.

«К чёрту Трюдо!», «Нет ограничениям!» − скандировали канадские трудящиеся, встречая 29 января 2022 года колонну дальнобойщиков, перекрывая улицы столицы. Пока полиция запрашивала подкрепления, тамошний «гарант», премьер-недоросль Дж. Трюдо, сказался больным и скрылся из резиденции с семьёй невесть куда − в тайное укрытие.

Ещё недавно Дж. Трюдо, глава Либеральной партии, отказывался отменить вредоносные «ограничения», надменно обзывал протестующих граждан «маргинальным меньшинством». В ответ, сообщает наш корреспондент, участники мирной многотысячной акции протеста на Парламентском холме собрали миллионы долларов в GoFundMe, в том числе «на памперсы» своему «гаранту».

Пламя январской народной революции в Казахстане перекинулось в Канаду, в Брюсселе разгораются, раз за разом становятся всё радикальнее массовые акции протеста «Объединенная Бельгия за свободу». Протестующие трудящиеся развивают успех: снятия «ограничений» уже мало, требуют отставки правительства.

Канадскому гаранту осталось, по опыту хитроумного казахстанского коллеги К.-Ж. Токаева: соврать про «внешнюю угрозу» и запросить помощи извне. Если НАТО откажет, вызвать десант ОДКБ, пусть юристы, дипломаты и пропагандисты придумают правдоподобное обоснование, будет «новый триумф» российской внешней политики»!

Войска ОДКБ недавно уже использовали в Казахстане как «частное охранное предприятие по вызову», для защиты от смуты активов международных олигархов. Сделают, как мавр, своё дело, и уберутся; Дж. Трюдо по образцу К.-Ж. Токаева, сможет назначить министрами самых отъявленных русофобов: в Канаде полно бандеровцев среди украинской диаспоры.



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