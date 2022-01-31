Американцы хотят смерти Навального?

Кукловоды, выпускающие на экраны артистов в роли Путина, безусловно до паники боятся любых попыток объединения народа против себя, примером этому является буквально немедленный арест в Петербурге предпринимателя А. Коновалова, организатора бойкота даже не власти Кремля, а всего лишь бойкота ковид-сертификатов. В несколько дней состряпали дело.

А что касается сопротивляющихся власти Кремля, то тут вообще просто панический маразм, что хорошо видно по делу Навального, которого кукловоды артистов в роли Путина боятся даже называть по фамилии. Четыре года назад в статье «Таки Навальный это Машиах??» http://www.ymuhin.ru/node/1774 я уже высмеивал этот момент.

Но сейчас как-то выпукло обозначилось, что может и не сразу убийство, а изоляция Навального на очень долгое время стало задачей не только хозяев кукловодов в Кремле, но и в США боятся, что кремлёвскую камарилью может заменить кто-то самостоятельный вроде Лукашенко. Похоже и американцы начали видеть в Навальном реального президента России и тоже пытаются его уничтожить.

Но сначала давайте продолжим тему о том, что кремлёвская камарилья – это по своей сути холуи США – их «сукины дети» (если кто помнит диктатора Самосу).

Вот к примеру, в 2021 году были нагло сфальсифицированы выборы в Думу, нагло был похерен даже убогий, заранее дающий преимущество Кремлю закон о выборах. Были нагло подавлены робкие возмущения, да и Навального посадили, чтобы он не возглавил эти возмущения.

И что в результате – какова реакция США?

Практически никакой.

А вот реакция Европы 27 января 2022: «ПАСЕ по итогам вечерних дебатов приняла резолюцию, призывающую немедленно освободить Навального и остановить репрессии. А также провести расследование покушения на него без участия ФСБ». Всего лишь – «призывают»?? Призывают – это замечательно, но где обычные для таких случаев санкции?

За год до этого были выборы Президента Лукашенко со строжайшим исполнением самого демократического закона о выборах. Смотрите, в единственной во всей Европе Белоруссии в избирательных бюллетенях сохранилась позиция «против всех». Остальные «демократы» Европы в ужасе от этого положения. Ведь с помощью «против всех» для снятия Лукашенко, к примеру, не требуется даже побеждать его. Если бы голоса разложились, скажем, «против всех» - 48%, за Лукашенко – 47% и за Тихановскую – 5%, то мало того, что Лукашенко сразу же, без второго тура прекратил бы быть Президентом, он бы и не имел больше права участвовать в выборах!

Но «против всех» было всего 4,59%.

Противники Лукашенко без проблем и жалоб на отказы послали в избирательные комиссии своих представителей и кроме них на каждом избирательном участке в среднем было более 8 человек наблюдателей (согласно избирательному кодексу Белоруссии, чтобы стать членом участковой избирательной комиссии необходимо, чтобы за тебя подписались 10 избирателей этого участка). Противники Лукашенко без проблем и жалоб на отказы, фотографировали протоколы итогов голосования на каждом участке и уже к утру сами, без ЦИК подсчитали результаты. И если противники Лукашенко свои результаты подсчёта не обнародовали, то понятно, что и у них не было расхождения с ЦИК – более 80% голосов действительно было подано за Лукашенко.

Чтобы уменьшить противостояние, Лукашенко 17 августа предлагал оппозиции пересчитать голоса, но штабы Тихановской отказались от этого и предпочли по ночам пытаться захватить силой административные здания в Минске – пытаться повторить подвиг киевского «майдана», то есть пытались силой изменить конституционный строй Белоруссии и совершать насильственный захват государственной власти. Не получилось. Власть подавила мятеж и начала арестовывать и осуждать лиц, виновных в попытках свержения конституционного строя. А это во всех странах считается тяжким преступлением.

И как реагируют Европа и США? Читаем: «Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о политических заключенных в Белоруссии и потребовал их освобождения: «С августа 2020 года Соединенные Штаты в координации с союзниками и партнерами ввели пять раундов санкций в отношении должностных лиц и сторонников жестокого режима Лукашенко. Эти санкции будут действовать до тех пор, пока власти не прекратят свои безжалостные репрессии против белорусского народа, в том числе путем безоговорочного освобождения всех политических заключенных», — говорится в заявлении Блинкена на сайте Госдепартамента».

Вопрос, а почему не введены санкции против российской камарильи «до тех пор, пока власти не прекратят свои безжалостные репрессии против» народа России? Почему не требуют освобождения Навального? А ответ один: получается, что кремлёвская камарилья для США своя, а Лукашенко – враг. И никакая демократия тут и не ночевала.

Теперь напомню, что вменяли Навальному, чтобы его посадить.

У Алексея Навального был условный срок по приговору от 2014 года о мошенничестве, это дело против него было инициировано по заявлению представителя французской фирмы «Ив Роше» Бруно Лепра. ЕСПЧ признал приговор по этому делу предвзятым и необоснованным, принудив нас, россиян, заплатить Алексею Навальному 76, затем 20 и ещё 2,6 тысяч евро. И мы уже заплатили. Мало того, после решения ЕСПЧ братья Навальные подали во Франции иск против этого Бруно Лепра за ложный донос, и французский суд в 2019 году принял этот иск к рассмотрению. Однако Верховный суд России, для которого решение ЕСПЧ является обязательным, и который обязан был отменить приговор Навальному, поступил проститутски – он приговор не отменил, но постановил пересмотреть дело по вновь вскрывшимся обстоятельствам – типа исполнил решение ЕСПЧ. Вы поняли? Зачем пересматривать дело, если по нему имеется не отменённый приговор? Но даже при этом только предстоит выяснить в будущем суде виноват Навальный по делу «Ив Роше» или нет. По делу, по которому ЕСПЧ установил, что Навальный не виновен. Таким образом, до пересмотра дела «Ив Роше» (которое, понятно, никто не спешит пересматривать) вообще непонятно, виновен ли Навальный в том, за что ему назначен срок в 3,5 года, на который сейчас его посадили?

А вот теперь читайте статью 86 УК РФ «Судимость»:

«…3. Судимость погашается:

а) в отношении лиц, условно осужденных, – по истечении испытательного срока…

6. Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, предусмотренные настоящим Кодексом, связанные с судимостью».

Испытательный срок по делу «Ив Роше» окончился у Навального 30 декабря 2020 года, и раз Верховный Суд оставил ему приговор по этому делу в силе, то, следовательно, с 30 декабря прошлого года у него уже не было никакой судимости по делу «Ив Роше», и уже не было никакого наказания – ни настоящего, ни условного. После 30 декабря 2020 года были аннулированы все претензии к Навальному, даже если бы ЕСПЧ признало его виновным по делу «Ив Роше». И в силу статьи 86 УК РФ никто и ничего к Навальному по этому делу и по связанному с ними обстоятельствами не мог предъявлять. Но его арестовали, как бы судили и отправили в заключение, нагло фабрикуя против него и иные уголовные дела.

Страх кремлёвской камарильи перед Навальным понятен, но почему США молчат?

Вспомните, был такой С. Магнитский, со смерти которого в 2009 году в следственном изоляторе вообще начались санкции США сначала как бы против конкретных лиц России. Магнитский сидел в следственном изоляторе по делу об уклонении от уплаты налогов. Было ли это дело реальным или сфальсифицированным, для данного момента не имеет значения, поскольку оно формально было, но ведь у Навального на момент его ареста даже такого, сфабрикованного дела уже не было! Так почему США молчит, почему не объявляет санкции и не снимает их до тех пор, пока не будет освобождён Навальный?

А ведь вывод напрашивается один – и США заинтересованы в том, чтобы Навальный сгнил в тюрьме. Боятся, что приди Навальный к власти в России, то станет как Лукашенко.

Не так ли?