Обзор новостей с Анатолием Барановым.
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1 Протестующие заблокировали столицу Канады https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Прокурор Москвы выступил за геномную регистрацию всех трудовых мигрантов
3 Новейший российский кукурузник «Байкал» успешно провёл первый полёт https://forum-msk.org/material/news/1...
4 «Данон» уже диктует цены на молоко в России https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Жилье резко дорожает каждый месяц
6 На землях вице-губернатора построят целый город https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Может быть, мы перестанем уничтожать еду на глазах голодных
8 Почти одна шестая часть московских пассажиров к 2025 году будет пользоваться Face Pay,
9 Куда нам столько снега?
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