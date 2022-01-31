Мы перестанем уничтожать еду на глазах голодных #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Протестующие заблокировали столицу Канады https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Прокурор Москвы выступил за геномную регистрацию всех трудовых мигрантов 3 Новейший российский кукурузник «Байкал» успешно провёл первый полёт https://forum-msk.org/material/news/1... 4 «Данон» уже диктует цены на молоко в России https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Жилье резко дорожает каждый месяц 6 На землях вице-губернатора построят целый город https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Может быть, мы перестанем уничтожать еду на глазах голодных 8 Почти одна шестая часть московских пассажиров к 2025 году будет пользоваться Face Pay, 9 Куда нам столько снега?



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