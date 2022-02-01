Кончайте волокиту!

Продолжаются мои попытки добиться от Генпрокуратуры прекращения убийства граждан России медицинскими мероприятиями, а именно: прекращением под видом борьбы со страшной эпидемией медицинского обслуживания граждан; вселением в граждан страха неминуемой смерти и инъекциями им жидкости непонятного назначения.

Кстати об этой жидкости, которую упорно называют вакциной. Я уже писал об этом, а теперь и Александр Краснов занялся вопросом происхождения жидкости, которой делают инъекции под видом вакцин как бы российского происхождения.

Но сначала напомню, что пресловутая «вакцина им. Гинцбурга», и её аналоги как бы были срочно изобретены Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, который имеет в своём составе трёх академиков РАН, пять член-корреспондентов РАН, 34 профессора и 43 просто доктора медицинских и биологических наук. Сколько там кандидатов, аспирантов и просто научных сотрудников, не узнал, но полагаю, что не менее нескольких сот. То есть это солидное стадо так называемых «учёных».

В заслугах этого почтенного коллектива то, что одиннадцать лет до коронавирусной радости в 2020 году, потратив сотни миллиардов рублей денег, принадлежащих народу России, этот возглавляемый академиком Гинцбургом многочисленный коллектив обещал создать векторную вакцину и против вируса Эболы, и против вируса ближневосточного синдрома, и против вируса гриппа – не стеснялся вешать лапшу на уши кретинам правительства. Но с вакцинами ничего не получилось! Кроме, понятное дело, уголовных дел за расхищение выделяемых средств.

А тут - раз!, - и летом 2020 года всего за месяц у этого импотентного сообщества получилась целая пачка вакцинных шедевров, позволившая самому Гинцбургу трёхкратно поднять свою зарплату с 6 164 243 рублей в 2018-м до 18 352 730 рублей в 2020-м. Правда, и Попова не обеднела от радости коронавируса – и у неё увеличилась зарплата с 10 859 402 рублей в 2018 году, до 18 390 854 рублей в 2020-м. Но особо подкормилась Голикова, у которой с 14 225 416 рублей в 2019 году доход вырос до 40 384 28 рублей в 2020-м.

И вот помянутый Александр Краснов и выяснил, за что именно эти деятели гребут лопатой деньги. https://forum-msk.org/material/news/17666473.html

Прочли? Вы правильно поняли – ничего эти гамалейские гинцбурги не изобретали – они покупают некие помои без тендера и у единственного, но неизвестного поставщика, и перепродают их под видом своих вакцин бюджету России. Но - скажете вы, - ведь перед использованием эти помои должны были быть проверены на свою безопасность и эффективность! А как же без этого! Их проверил даже не 85 докторов наук и академиков Центра им. Гамалеи, не какой-то из многочисленных институтов в подчинении Голиковой и Поповой, а самый лучший вирусолог всех времён и народов, мэр Москвы, С. Собянин! Правда, вместе с голландской фирмой «Crocus Medical BV».

Нет, ну если у человека выдающиеся умственные способности, то как он может отказаться от инъекции себе такой замечательной жидкости?

Между тем, со всех концов Земли начинают приходить сообщения, к примеру: «Таиланд оплатил первые 8470 исков о возмещении ущерба, причинённого вакциной от Covid. Правительство Таиланда выделило около $30млрд. От слабых до умеренных побочных эффектов— $3010. Временный паралич и/или потеря других функций тела $7224. Перманентный паралич или смерть $12040». Или: «Правительство Австралии признало, что вакцина против COVID-19 вызвала не менее 79 000 побочных эффектов, и теперь предлагает компенсацию тем, кто серьезно пострадал».

И только в России: «Минздрав назвал причину отказа опубликовать сведения об эффективности и безопасности вакцин: согласно законодательству, эта информация является коммерческой тайной и не может быть обнародована без согласия разработчика. …В медицинском ведомстве объяснили такую позицию нормами федерального закона №61 о государственном регулировании обращения лекарственных средств».

И в это же время СМИ России усиленно дают и дают слово нашему славному «разработчику»: «Ревакцинированные вакциной «Спутник лайт» в течение трех месяцев имеют стопроцентную защиту против заражения омикрон-штаммом коронавируса — сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург».

Как видите, правительство и СМИ убивают граждан России совершенно безнаказанно!

А я вот получил из Генпрокуратуры очередную отписку, которую даю в приложении, и на которую среагировал новым заявлением 31 января 2022 года:

«Генеральному прокурору РФ

И.В. Краснову

от

Ю.И. Мухина

ЗАЯВЛЕНИЕ

о неправомерном действии и пособничестве работников Генпрокуратуры совершению преступления

(подаётся в соответствии со статьёй 123-124 УПК РФ)

Уважаемый Игорь Викторович!

21 ноября 2021 года на имя Председателя Следственного комитета России мною было отправлено заявление о проверке по признакам части 2 статьи 207.2 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия» деяний Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — Главного государственного санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой и её сообщников.

Копия этого заявления была направлена Вам для прекращения вредных «вакцинаций» населения, незаконных локдаунов и карантинных мероприятий, основанных на ложной информации Поповой, поскольку по результатам её информирования Правительства РФ и требований проводить под видом вакцинации инъекции жидкости непонятного назначения, только за второе полугодие – в период с 1 июля 2021 года по 1 января 2022 года - по сравнению с таким же периодом даже 2020 года

- в России дополнительно и только от ОРВИ COVID-19 погибло 125 тысяч граждан России, увеличив по России смертность от ОРЗ почти в три раза.

В ответ на это заявление 03.12.21 за № 72-2-2021 от прокурора отдела предварительного рассмотрения обращении Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства А.В. Трофимовой мною была получена отписка о направлении моего заявления предполагаемому преступнику – А.Ю. Поповой. То есть прокурор Трофимова устраняла для Поповой препятствия с очевидной целью продолжения на основе информации Поповой убийства десятков тысяч граждан России инъекциями жидкости непонятного назначения под видом вакцинации. Деяния Трофимовой уже невозможно было просто обжаловать, поскольку данные деяния - это уже соучастие в преступлении.

В связи с этим я обжаловал отписку прокурора Трофимовой, написав заявление о неправомерности её действий и пособничестве преступлению, на которое 22.12.2021 года за №72-677-2021 получил новую отписку теперь уже от Начальника отдела предварительного рассмотрения обращений Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Е.В. Шешуковой. Я обжаловал и отписку Е.В. Шешуковой, написав заявление о неправомерности её действий и пособничестве преступлению, на которое 25.01.2022 за № 72-677-2021 получил очередную отписку теперь уже от и.о. заместителя начальника управления по надзору за соблюдением прав граждан, интересов государства и общества Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Е.В. Николаева. В этой отписке проигнорированы все мои доводы, начиная с того, что жалоба на преступную неправомерность действий работников прокуратуры опять названа «обращением», и воспроизведены «доводы» отписок Трофимовой и Шешуковой, посему остановлюсь всего на одном их доводе: «Довожу до Вашего сведения, что Генеральная прокуратура Российской Федерации не наделена полномочиями по приостановлению санитарно-противоэпидемических мероприятий».

Это означает, что по мнению указанных работников, Генеральная прокуратура наделена полномочиями наблюдать убийство сотен тысяч граждан России и всячески этому содействовать. А как это понять иначе?

В связи с вышесказанным прошу Вас:

неправомерное действие отменить, обязать сотрудника совершить правомерное действие – дать ответ, согласно действующим нормативно-правовым актам; назначить проведение проверки по жалобе на основании Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 18 апреля 2008 г. №70 «О проведении проверок (служебных расследований) в отношении прокурорских работников органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации» и привлечь Трофимову, Шешукову и Николаева к административной или дисциплинарной ответственности. передать моё заявление ID_GP_181976, ОГР-378041-21 от 29.11.2021 добросовестному, компетентному прокурору для его разрешения его по существу.

Одновременно прошу работников Генпрокуратуры передать это мою жалобу сразу Генеральному прокурору, чтобы можно было покончить с этой волокитой и обжаловать в суде дело о бездействии Генпрокуратуры. Ю.И. Мухин».

Пока всё, о чём хотел сообщить.

Приложение:

141066 102310

Генеральная прокуратура

Российской Федерации

ул. Б. Дмшровка. 15а

Москва. Россия. ГСП-3, 125993 Мухину Юрию Игнатьевичу

25.01.2022 № 72-677-2021

На №

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации рассмотрено Ваше обращение (ID_GP_207416, ОГР-9632-22 от 14.01.2022) в связи с предыдущими заявлениями (ОГР-378041-21; ОГР-405338-21).

Разъясняю, что в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» при осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы. Проверка исполнения законов проводится на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором, в случае, если эти сведения нельзя подтвердить или опровергнуть без проведения указанной проверки.

Согласно требованиям части 3 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Закон № 59-ФЗ) письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию данного должностного лица, направляется в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

В соответствии с пунктом 3.5 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45 (далее - Инструкция), обращения подлежащие разрешению другими органами и организациями, направляются по принадлежности с одновременным извещением об этом заявителей и разъяснением принятого решения.

Установлено, что в Генеральную прокуратуру Российской Федерации поступила копия Вашего заявления (ОГР-378041-21) о несогласии с позицией руководства Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) Поповой А.Ю. по вопросу вакцинации и ревакцинации населения Российской Федерации, о приостановлении карантинных и иных мероприятий на территории Российской Федерации, использовании для вакцинирования населения медицинского препарата (Спутник V), не прошедшего все стадии клинических испытаний.

На основании Закона № 59-ФЗ и Инструкции заявление (ОГР-378041-21) направлено 03.12.2021 для рассмотрения в соответствии с компетенцией и разъяснения в Роспотребнадзор, а также Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Об основании принятия решения Вы уведомлены.

По результатам рассмотрения заявления (ОГР-405338-2Г) 14.12.2021 Вам разъяснен порядок рассмотрения обращений граждан в органах прокуратуры Российской Федерации.

Довожу до Вашего сведения, что Генеральная прокуратура Российской Федерации не наделена полномочиями по приостановлению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Сотрудники органов прокуратуры Российской Федерации не являются субъектами административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно пункту 2.4 Инструкции обращения, в которых заявители выражают несогласие с принятыми решениями и в связи с этим ставят вопрос о привлечении судей, прокуроров, следователей и дознавателей к ответственности, высказывая предположение о возможном совершении ими должностного преступления, при отсутствии в них конкретных данных о признаках преступления не требуют проверки в порядке, предусмотренном статьями 144 и 145 УПК РФ. Направление таких обращений в органы, осуществляющие оперативно-розыскные мероприятия, недопустимо.

И.о. заместителя начальника управления по надзору за соблюдением прав граждан, интересов государства и общества Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства

Е.В.Николаев.