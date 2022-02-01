Украина вышла из Минских соглашений, только никто не хочет этого замечать

Минские соглашения невыполнимы и приведут к разрушению страны, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью Associated Press. По словам Данилова, Украина подписала минские соглашения «под дулом пистолета», а Германия и Франция наблюдали за этим.

«И уже тогда всем здравомыслящим людям было ясно, что эти документы невозможно реализовать», - цитирует Данилова РИА «Новости».

Секретарь СНБО считает, что западные страны не должны принуждать Киев к выполнению минских соглашений, поскольку это может привести к нестабильности в стране. По мнению Данилова, необходимо составить новый документ, который заставит Россию «отвести войска и танки».

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То есть Украина подписала Минские соглашения, даже и не думая их исполнять? Так?

И все эти годы Россию подвергали разным санкциям за "нарушения" соглашений, которые другая сторона просто игнорировала? Тоже так?

Associated Press - это не блог девочки Наташи про котиков, а секретарь СНБО - это второй человек после президента в рамках его компетенции. Можно ли считать, что, если завтра Данилова не отстранят от должности и не отдадут под трибунал, считать, что Украина в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений?

Со всеми вытекающими, так сказать...

А.Б.