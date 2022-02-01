Плохо вакцинируются, вот и вымирают

Рекордная убыль населения России связана с тем, что люди плохо вакцинируются, заявил замглавы администрации президента, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, система здравоохранения в стране работает хорошо, а основная проблема в том, что люди не ставят прививки от ковида.

«Однозначно можно сказать, что это весьма и весьма печальная статистика, весьма и весьма печальные данные. Действительно, мы потеряли очень много наших сограждан из-за эпидемии коронавируса. Причины, конечно, предстоит еще анализировать и главное — предстоит дальше убеждать людей вакцинироваться. Что касается, большого количества смертей, то это реальность, в которой мы существуем. Опять же причин тому может быть много, хотя, вы знаете, что весьма и весьма эффективными признаны меры, которые были приняты правительством. И весьма и весьма эффективно работает общая система здравоохранения, которая находится постоянно в состоянии полной мобилизации», — сказал пресс-секретарь президента журналистам.

По последним данным Росстата, убыль населения России в 2021 году превысила миллион человек. А в 2020 году она составляла 688 тысяч человек.

Исключительно эффективная у нас система здравоохранения, от инфекции в 21-м веке умирает по полмилллиона в год…

Может, Пескова пора министром здравоохранения? А то засиделся в пресс-секретарях. Квалификация позволяет. А потом в министры обороны…

- Почему у вас такие большие потери на Украинском фронте?

– А прививается плохо личный состав…

А.Б.