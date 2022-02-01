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Московский листок

Следователи нашли у бывшего куратора банков в ФСБ имущества более чем на 1 млрд рублей

Опубликовано 01.02.2022 в разделе комментариев 2

фсб арест гсу
Следователи нашли у бывшего куратора банков в ФСБ имущества более чем на 1 млрд рублей

Следователи нашли у бывшего куратора банков в ФСБ Андрея Васильева незаконно нажитое имущество на 1,158 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».

Бывший начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Андрей Васильев проходил по делу своего экс-начальника – полковника Кирилла Черкалина, у которого следователи нашли наличные и активы на 6,2 млрд руб.

Генпрокуратура требовала в суде, чтобы у Васильева изъяли в доход государства активов на 1,1 млрд руб. Следователи настаивали, что Васильев мог совершить большинство дорогих покупок только «благодаря занятию им в ФСБ руководящих должностей».

Васильев с 2009 года приобрел 90 земельных участков, восемь домов в Подмосковье, три квартиры в Москве, 17 наручных часов стоимостью от 1,3 до 2,5 млн руб. Также у него нашли наличными 6,7 млн долларов, 4,1 млн руб. и 32 тыс. евро.

Суд согласился конфисковать только один дом Васильева из восьми и 28 земельных участков из 90. Все на 175 млн руб.

Черкалин получил 7 лет колонии строго режима в апреле 2021 года. Васильев заключения избежал – суд прекратил уголовное преследование и снял арест с большей части его имущества. Генпрокуратура не согласилась с таким решением и опротестовала его в Мосгорсуде. Васильев обжаловал его.

Теперь Генпрокуратура предъявила Васильеву обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и нарушении закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности». Первое рассмотрение дела пройдет в феврале.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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KKK написал 01.02.2022 13:27
знает к кому заходить! отмажеться
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фсб+ написал 01.02.2022 13:16
ах ты ж хитрая жопа
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