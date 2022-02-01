Всемирная Федерация Профсоюзов потребовала от Токаева прекратить репрессии среди рабочих и профсоюзов

«Всемирная Федерация Профсоюзов, представляющая 100 миллионов трудящихся по всему миру, выражает озабоченность по поводу систематических нарушений прав трудящихся на создание своих независимых профсоюзов и проведение забастовок со стороны Правительства Республики Казахстан, что стало одной из многих причин январских массовых митингов и акций протеста нефтяников Западного Казахстана, а также шахтеров и металлургов Карагандинского региона.

Безусловно основой этих выступлений стало социальное недовольство рабочих низкими зарплатами, условиями труда, ликвидация социальных гарантий и повышение пенсионного возраста, а также сверхэксплуатация со стороны транснациональных корпораций, владеющих большей половины добывающего сектора страны.

Более того, Вы сами в своём выступлении перед представителями крупного казахстанского капитала 21 января отметили, что всего 162 человек владеют 50% богатств страны, а при этом у более 50% населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге, что в год составляет 1300 долларов».

Всемирная Федерация Профсоюзов обращает внимание на недопустимость репрессий в отношении участников мирных митингов и забастовок, выдвигавших справедливые социальные требования повышения заработной платы, снижения цен на газ, улучшения условий труда и свободы профсоюзной деятельности.

Евразийское Бюро ВФП выражает свою озабоченность фактами давления и преследования активистов независимого профсоюза компании по бурению скважин ТОО «Бургылау» в городе Жанаозене, которые 19 января обратились к Вам с призывом национализировать их предприятие.

Практика массовых увольнений и фабрикации уголовных дел в отношении активистов должна быть немедленно прекращена.

Евразийское Бюро Всемирной Федерации Профсоюзов призывает Токаева провести декриминализацию профсоюзной деятельности в стране. А именно обеспечить свободу профсоюзной деятельности и отменить дискриминационные положения закона «О профсоюзах», нарушающих конвенции МОТ и пакт о гражданских и политических правах.

Евразийское Бюро ВФП призывает обеспечить и гарантировать право на проведение забастовок как фундаментального права человека и изъятие статей Трудового Кодекса, препятствующих их проведению.

ВФП требует изъять из Уголовного Кодекса статьи 401 и 402, карающих тюремным заключением и штрафами за участие и призывы к проведению забастовок, отказаться от применения статьи 174 Уголовного Кодекса в отношении профсоюзных и социальных активистов, карающей за разжигание «социальной розни», которая ранее использовалась для осуществления репрессий в отношении известных рабочих лидеров.