Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Всемирная Федерация Профсоюзов потребовала от Токаева прекратить репрессии среди рабочих и профсоюзов

Опубликовано 01.02.2022 в разделе комментариев 0

профсоюз спр
Всемирная Федерация Профсоюзов потребовала от Токаева прекратить репрессии среди рабочих и профсоюзов

«Всемирная Федерация Профсоюзов, представляющая 100 миллионов трудящихся по всему миру, выражает озабоченность по поводу систематических нарушений прав трудящихся на создание своих независимых профсоюзов и проведение забастовок со стороны Правительства Республики Казахстан, что стало одной из многих причин январских массовых митингов и акций протеста нефтяников Западного Казахстана, а также шахтеров и металлургов Карагандинского региона.

Безусловно основой этих выступлений стало социальное недовольство рабочих низкими зарплатами, условиями труда, ликвидация социальных гарантий и повышение пенсионного возраста, а также сверхэксплуатация со стороны транснациональных корпораций, владеющих большей половины добывающего сектора страны.

Более того, Вы сами в своём выступлении перед представителями крупного казахстанского капитала 21 января отметили, что всего 162 человек владеют 50% богатств страны, а при этом у более 50% населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге, что в год составляет 1300 долларов».

Всемирная Федерация Профсоюзов обращает внимание на недопустимость репрессий в отношении участников мирных митингов и забастовок, выдвигавших справедливые социальные требования повышения заработной платы, снижения цен на газ, улучшения условий труда и свободы профсоюзной деятельности.

Евразийское Бюро ВФП выражает свою озабоченность фактами давления и преследования активистов независимого профсоюза компании по бурению скважин ТОО «Бургылау» в городе Жанаозене, которые 19 января обратились к Вам с призывом национализировать их предприятие.

Практика массовых увольнений и фабрикации уголовных дел в отношении активистов должна быть немедленно прекращена.

Евразийское Бюро Всемирной Федерации Профсоюзов призывает Токаева провести декриминализацию профсоюзной деятельности в стране. А именно обеспечить свободу профсоюзной деятельности и отменить дискриминационные положения закона «О профсоюзах», нарушающих конвенции МОТ и пакт о гражданских и политических правах. 

Евразийское Бюро ВФП призывает обеспечить и гарантировать право на проведение забастовок как фундаментального права человека и изъятие статей Трудового Кодекса, препятствующих их проведению.

ВФП требует изъять из Уголовного Кодекса статьи 401 и 402, карающих тюремным заключением и штрафами за участие и призывы к проведению забастовок, отказаться от применения статьи 174 Уголовного Кодекса в отношении профсоюзных и социальных активистов, карающей за разжигание «социальной розни», которая ранее использовалась для осуществления репрессий в отношении известных рабочих лидеров.

 



Рейтинг:   4.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Делаете ли вы накопления?:
Результаты
Интернет-ТВ
Мы перестанем уничтожать еду на глазах голодных
Мы перестанем уничтожать еду на глазах голодных
31.01.2022
Муниципальная революция
Муниципальная революция
01.02.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
72-летнего пенсионера посадили "за СССР" (0)
Москва сильно поотстала от Анадыря и Назрани (1)
Всемирная Федерация Профсоюзов потребовала от Токаева прекратить репрессии среди рабочих и профсоюзов (0)
Следователи нашли у бывшего куратора банков в ФСБ имущества более чем на 1 млрд рублей (2)
Плохо вакцинируются, вот и вымирают (2)
Муниципальная революция (0)
Украина вышла из Минских соглашений, только никто не хочет этого замечать (13)
Кончайте волокиту! (8)
Мы перестанем уничтожать еду на глазах голодных (1)
Американцы хотят смерти Навального? (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Штришок к портрету буржуа. (Мой комментарий к записи от bahamut_juice)
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: ЦРУ и Пентагон готовят отряды диверсантов, задача которых не позволить остановить войну в Донбассе
Дарья Митина Дарья Митина: В Москве вручены международные экологические премии
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Путин молчит, а пропаганда сходит с ума
Дарья Митина Дарья Митина: А у нас тут вона чо!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss