Москва сильно поотстала от Анадыря и Назрани

Росстат опубликовал список самых дорогих и дешевых российских городов.

Из 290 изучаемых городов и поселков городского типа наиболее высокие цены наблюдаются в административном центре Чукотки Анадыре, где установленный набор из 264 видов потребительских товаров и услуг стоит на 57% дороже в сравнении со среднероссийским значением. Город пятый раз подряд становится самым дорогим.

Не ездите в Анадырь, там дорого!

Далее следуют населенные пункты Камчатского края и Якутии. Согласно данным Росстата, Москва по относительной дороговизне не вошла в первую десятку городов, а Санкт-Петербург попал лишь в четвертую десятку.

Дешевле всего представительные в потреблении товары и услуги обходятся в Назрани и других городах Ингушетии, а также в чувашском Канаше, населенных пунктах Мордовии и Саратовской области.

Данные Росстата свидетельствуют о том, что в Анадыре товары и услуги стоят более чем в два раза больше, чем в Назрани.

В январе специалисты Финансового университета при правительстве России назвали города с самым высоким качеством жизни.

Исследование показало, что среди российских городов с населением более 250 тысяч человек в рейтинге лидируют Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск и Владимир.

Переехать что ли в Грозный? Или в Магнитогорск?