Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Москва сильно поотстала от Анадыря и Назрани

Опубликовано 01.02.2022 в разделе комментариев 1

москва депутат жители
Москва сильно поотстала от Анадыря и Назрани

Росстат опубликовал список самых дорогих и дешевых российских городов.

Из 290 изучаемых городов и поселков городского типа наиболее высокие цены наблюдаются в административном центре Чукотки Анадыре, где установленный набор из 264 видов потребительских товаров и услуг стоит на 57% дороже в сравнении со среднероссийским значением. Город пятый раз подряд становится самым дорогим.

Не ездите в Анадырь, там дорого!

Далее следуют населенные пункты Камчатского края и Якутии. Согласно данным Росстата, Москва по относительной дороговизне не вошла в первую десятку городов, а Санкт-Петербург попал лишь в четвертую десятку.

Дешевле всего представительные в потреблении товары и услуги обходятся в Назрани и других городах Ингушетии, а также в чувашском Канаше, населенных пунктах Мордовии и Саратовской области.

Данные Росстата свидетельствуют о том, что в Анадыре товары и услуги стоят более чем в два раза больше, чем в Назрани.

В январе специалисты Финансового университета при правительстве России назвали города с самым высоким качеством жизни.

Исследование показало, что среди российских городов с населением более 250 тысяч человек в рейтинге лидируют Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск и Владимир.

Переехать что ли в Грозный? Или в Магнитогорск?

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
фсб+ написал 01.02.2022 13:15
лучше в воркуту скупи там все квартиры
станешь воркутиснким трампом
не благодари
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Делаете ли вы накопления?:
Результаты
Интернет-ТВ
Мы перестанем уничтожать еду на глазах голодных
Мы перестанем уничтожать еду на глазах голодных
31.01.2022
Муниципальная революция
Муниципальная революция
01.02.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
72-летнего пенсионера посадили "за СССР" (0)
Москва сильно поотстала от Анадыря и Назрани (1)
Всемирная Федерация Профсоюзов потребовала от Токаева прекратить репрессии среди рабочих и профсоюзов (0)
Следователи нашли у бывшего куратора банков в ФСБ имущества более чем на 1 млрд рублей (2)
Плохо вакцинируются, вот и вымирают (2)
Муниципальная революция (0)
Украина вышла из Минских соглашений, только никто не хочет этого замечать (13)
Кончайте волокиту! (8)
Мы перестанем уничтожать еду на глазах голодных (1)
Американцы хотят смерти Навального? (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Штришок к портрету буржуа. (Мой комментарий к записи от bahamut_juice)
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: ЦРУ и Пентагон готовят отряды диверсантов, задача которых не позволить остановить войну в Донбассе
Дарья Митина Дарья Митина: В Москве вручены международные экологические премии
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Путин молчит, а пропаганда сходит с ума
Дарья Митина Дарья Митина: А у нас тут вона чо!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss