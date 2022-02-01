Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

72-летнего пенсионера посадили "за СССР"

Опубликовано 01.02.2022 в разделе комментариев 0

ссср революция советы
72-летнего пенсионера посадили "за СССР"

Омский пенсионер Владимир Бесхлебный, отрицающий распад СССР, стал фигурантом дела о создании экстремистского сообщества. Следствие решило, что 72-летний инвалид «на День Победы хотел захватить власть и арестовать губернатора».

Как сообщает «Сибирь. Реалии» (признано иностранным агентом), мужчина признан виновным в создании экстремистского сообщества и приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Прокуратура запрашивала для Бесхлебного четыре года реального лишения свободы.

В России уже несколько лет набирает популярность движение, сторонники которого называют себя «суверенными живыми гражданами СССР» или просто «гражданами СССР».

Бесхлебный был председателем самопровозглашенного «Омского исполкома Совета народных депутатов РСФСР».

Уголовное дело на него возбудили в июле 2020 года. По версии следствия, пенсионер с 1 января 2020 года занимался созданием экстремистского сообщества, в котором отвел себе роль руководителя. Следствие посчитало, что в день празднования 75-летия Победы, пенсионер намеревался осуществить насильственную смену власти в регионе и арестовать губернатора. Он якобы искал контакты бывших и действующих военных, выяснял расположение складов с оружием и боеприпасами в регионе, планировал вооруженный захват телецентра. Целью Бесхлебного, по мнению следствия, было восстановление формы правления и государственного устройства, существовавших при СССР.

Владимир Бесхлебный все обвинения отрицал. Да ведь и понятно: 75-летие давно прошло, власть в Омске никто не захватил, телецентр работает, губернатор гуляет на свободе, может быть, напрасно… А у пенсионера – судимость.

А вообще надо бы по домам престарелых пошукать, может, там тоже давно заговоры зреют… Ленина читают: мосты, почту, телеграф…

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Делаете ли вы накопления?:
Результаты
Интернет-ТВ
Мы перестанем уничтожать еду на глазах голодных
Мы перестанем уничтожать еду на глазах голодных
31.01.2022
Муниципальная революция
Муниципальная революция
01.02.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
72-летнего пенсионера посадили "за СССР" (0)
Москва сильно поотстала от Анадыря и Назрани (1)
Всемирная Федерация Профсоюзов потребовала от Токаева прекратить репрессии среди рабочих и профсоюзов (0)
Следователи нашли у бывшего куратора банков в ФСБ имущества более чем на 1 млрд рублей (2)
Плохо вакцинируются, вот и вымирают (2)
Муниципальная революция (0)
Украина вышла из Минских соглашений, только никто не хочет этого замечать (13)
Кончайте волокиту! (8)
Мы перестанем уничтожать еду на глазах голодных (1)
Американцы хотят смерти Навального? (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Штришок к портрету буржуа. (Мой комментарий к записи от bahamut_juice)
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: ЦРУ и Пентагон готовят отряды диверсантов, задача которых не позволить остановить войну в Донбассе
Дарья Митина Дарья Митина: В Москве вручены международные экологические премии
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Путин молчит, а пропаганда сходит с ума
Дарья Митина Дарья Митина: А у нас тут вона чо!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss