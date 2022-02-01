72-летнего пенсионера посадили "за СССР"

Омский пенсионер Владимир Бесхлебный, отрицающий распад СССР, стал фигурантом дела о создании экстремистского сообщества. Следствие решило, что 72-летний инвалид «на День Победы хотел захватить власть и арестовать губернатора».

Как сообщает «Сибирь. Реалии» (признано иностранным агентом), мужчина признан виновным в создании экстремистского сообщества и приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Прокуратура запрашивала для Бесхлебного четыре года реального лишения свободы.

В России уже несколько лет набирает популярность движение, сторонники которого называют себя «суверенными живыми гражданами СССР» или просто «гражданами СССР».

Бесхлебный был председателем самопровозглашенного «Омского исполкома Совета народных депутатов РСФСР».

Уголовное дело на него возбудили в июле 2020 года. По версии следствия, пенсионер с 1 января 2020 года занимался созданием экстремистского сообщества, в котором отвел себе роль руководителя. Следствие посчитало, что в день празднования 75-летия Победы, пенсионер намеревался осуществить насильственную смену власти в регионе и арестовать губернатора. Он якобы искал контакты бывших и действующих военных, выяснял расположение складов с оружием и боеприпасами в регионе, планировал вооруженный захват телецентра. Целью Бесхлебного, по мнению следствия, было восстановление формы правления и государственного устройства, существовавших при СССР.

Владимир Бесхлебный все обвинения отрицал. Да ведь и понятно: 75-летие давно прошло, власть в Омске никто не захватил, телецентр работает, губернатор гуляет на свободе, может быть, напрасно… А у пенсионера – судимость.

А вообще надо бы по домам престарелых пошукать, может, там тоже давно заговоры зреют… Ленина читают: мосты, почту, телеграф…

А.Б.