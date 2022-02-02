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Московский листок

Дело Скорякина и Абасова. Сова на глобус не натягивается

Опубликовано 02.02.2022 автором А. Зимбовский ОКП-РК-инфо в разделе комментариев 0

суд закон
Дело Скорякина и Абасова. Сова на глобус не натягивается

31 января года Мосгорсуд оставил под стражей Льва Скорякина. Решение было ожидаемым. Лев Скорякин и дальше останется под стражей.

7-го февраля аналогичный суд должен пройти по жалобе на заключение под стражу Руслана Абасова. Результат, скорее всего, предугадать несложно.

«Их арестовали при отсутствии доказательств их виновности, при отсутствии данных, подразумевающих заключение под стражу», - комментирует происходящее защитник Руслана Абасова Александр Саламов.

Как мы уже писали, 20 декабря 2021 года, у отдела ФСБ по Юго-Западному округу Москвы два человека с закрытыми лицами развернули баннер с надписью «С днем ЧКиста». С точки зрения автора материала - транспарант странный. Ну, какие из этих вот — чекисты? Они, скорее, блестяще описанную Гашеком и Кафкой имперскую полицию Австро-Венгрии напоминают (в том числе, и своей ролью в данной истории). Впрочем, незаслуженная похвала иногда обиднее заслуженного оскорбления.

23 декабря двух активистов Левого Блока Льва Скорякина и Руслана Абасова постигло карающее возмездие. Оба они были грубо схвачены - Абасов в кафе, Скорякин дома, закованы в наручники и доставлены ОВД Академический. Гагаринский суд вынес суровое и «справедливое» решение - обоих в СИЗО на два месяца. В настоящее время оба политзаключённых доставлены в СИЗО номер 7 в Капотне.

«Это грубое нарушение закона. Во-первых, один из задержанных, Лев Скорякин, вообще не мог участвовать в акции – у него алиби. Во-вторых, ст. 213 - это хулиганство, то есть «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу». Где в стоянии с плакатом мотив неуважения к обществу?

Далее, по части второй - «То же деяние, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия… либо связанное с сопротивлением представителю власти».

Где там были представители власти? К ним ни один представитель власти не подходил. Как они использовали файеры в качестве оружия, по отношению к кому, если они их просто сожгли и выкинули. Максимум на что их деяние тянет – это на несанкционированный пикет из административного кодекса», - комментирует происходящее правозащитник Эдуард Рудык.

Ну что тут ещё можно сказать? По чисто субъективной точке зрения автора материала — все нелогичности данного дела вызваны следующим - отсутствием в УК РФ статьи «за то, что высказался с неподобающим почтением и трепетом о слугах государевых». Ну, не доросли скрепы в массовом сознании россиян до того уровня, при котором массовое сознание такую статью примет. Ну, ничего. Пропаганда над этим работает. Страшилки (все новее и страшилистее) для народа взращиваются. И скоро после того, как данная статья украсит Уголовный кодекс, крамольников и вольнодумцев можно будет сажать просто за то, что крамольники и вольнодумцы. Проявлять «творческую» активность, импровизировать, натягивать малоподходящие статьи УК аки маленькую сову на большой глобус правоохранителям больше не придётся.



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