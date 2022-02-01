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Московский листок

Песков объяснил рекордную убыль населения плохими темпами вакцинации

Опубликовано 01.02.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Путин поддержал отправку 100 тысяч россиян на принудительные работы

2 Госдума ушла на внеплановые каникулы из-за коронавируса

3 Песков объяснил рекордную убыль населения плохими темпами вакцинации https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Следователи нашли у бывшего куратора банков в ФСБ имущества более чем на 1 млрд рублей https://forum-msk.org/material/news/1...

5 МВД раскритиковало работу серверов на российских процессорах «Эльбрус»

6 Всемирная Федерация Профсоюзов потребовала от Токаева прекратить репрессии среди рабочих и профсоюзов https://forum-msk.org/material/news/1...

7 Росстат опубликовал список самых дорогих и дешевых российских городов https://forum-msk.org/material/news/1...

8 Украинский генерал Москаль заявил о плачевном состоянии атомной энергетики https://forum-msk.org/material/news/1...

9 Омский пенсионер Владимир Бесхлебный, отрицающий распад СССР, стал фигурантом дела о создании экстремистского сообщества https://forum-msk.org/material/news/1...



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