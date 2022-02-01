Обзор новостей с Анатолием Барановым.
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1 Путин поддержал отправку 100 тысяч россиян на принудительные работы
2 Госдума ушла на внеплановые каникулы из-за коронавируса
3 Песков объяснил рекордную убыль населения плохими темпами вакцинации https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Следователи нашли у бывшего куратора банков в ФСБ имущества более чем на 1 млрд рублей https://forum-msk.org/material/news/1...
5 МВД раскритиковало работу серверов на российских процессорах «Эльбрус»
6 Всемирная Федерация Профсоюзов потребовала от Токаева прекратить репрессии среди рабочих и профсоюзов https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Росстат опубликовал список самых дорогих и дешевых российских городов https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Украинский генерал Москаль заявил о плачевном состоянии атомной энергетики https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Омский пенсионер Владимир Бесхлебный, отрицающий распад СССР, стал фигурантом дела о создании экстремистского сообщества https://forum-msk.org/material/news/1...
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