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Московский листок

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры уничтожает всякий след Навального

Опубликовано 02.02.2022 в разделе комментариев 0

суд закон
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры уничтожает всякий след Навального

Роскомнадзор направил в адрес ряда изданий требования удалить информацию, которая распространяется с нарушением законодательства. В ведомстве отметили, что Роскомнадзор получил требование Генпрокуратуры в отношении информационных материалов организации, деятельность которой запрещена в соответствии с законом "О противодействии экстремистской деятельности".

При этом Роскомнадзор не указал, каким именно изданиям направил уведомления. Как сообщается на сайте "Коммерсанта", уведомления от Роскомнадзора получили телеканал "Дождь"* (шесть уведомлений), Znak.com (13), "Медуза"* (17), "Эхо Москвы" (34), "Свободные новости" (9), при этом издание пишет, что речь идет о публикациях расследований Навального.

***

Интересно, сами расследования Навального никогда никаким судом не были признаны искажающими действительность. Фигуранты расследований по вполне понятным причинам в суды о защите чести и достоинства не обращались.

Экстремистской была признана деяиельность фонда Навального, но это отнюдь не значит, что материалы расследований содержат в себе загадочный "экстремизьм".

Значит ли признание "экстремистским", что теперь все, что производил означенный фонд - это "экстремизм"?

К примеру, Гитлер был нацистским преступником, и его программная книга "Майн Кампф" тоже запрещена в РФ, но его картины, написанные в венский период, не содержат никакого нацизма и "экстремизма", это просто городские пейзажи, и они спокойно выставляются в Вене, и их можно в качестве репродукций публиковать где угодно. Да и "Фольксваген" тоже создал Гитлер, и как утверждают, дизайн легендарного "Жука" сделан по эскизам фюрера. И как-то ничего...

Но Навальный-то точно не Гитлер, даже если и согласиться с тем, что он "экстремист". И расследования его никем убедительно не опровергнуты. Почему же надо старательно уничтожать все следы его деятельности в России? Да хоть бы он трижды сидел за какие-то махинации с "Ив Роше", да хоть бы он собрал десяток запрещенных митингов - расследования коррупции тут при чем?

И ведь все очень просто. Коррупционеры, захватившие власть в стране, когда их буквально взяли за руку, принялись запрещать всякое упоминание об их воровстве! И ведь всем же ясно, ни у кого нет никаких сомнений!

И Генеральная прокуратура прекрасно понимает, что делает. И Роскомнадзор в полном осознании. И СМИ прекрасно отдают себе отчет, что исполняют абсолютно незаконное требование. И даже прямо противоречащее Конституции РФ.

И ничего, так теперь можно. Даже нужно. Рецепт выживания.

А нужно ли выживать в такой ситуации? Может быть, умереть гораздо честнее?

Анатолий Баранов



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