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Московский листок

На детях можно и сэкономить

Опубликовано 02.02.2022 в разделе комментариев 0

0:25 / 1:01 #госдума #социалза #ср

Депутат Лантратова ("Справедливая Россия") о маткапитале: если ребенок родился до определенной даты, то на него ничего не полагается?

#Госдума, #СоциалЗа, #СР



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