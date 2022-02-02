Депутат Лантратова ("Справедливая Россия") о маткапитале: если ребенок родился до определенной даты, то на него ничего не полагается?
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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0:25 / 1:01 #госдума #социалза #ср
На детях можно и сэкономить
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