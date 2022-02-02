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Московский листок

Почему в России падает интерес к профсоюзам

Опубликовано 02.02.2022 в разделе комментариев 2

рабочие капитализм
Почему в России падает интерес к профсоюзам

На фоне событий в Казахстане, где рабочие профсоюзы, даже фактически запрещенные в этой стране, сыграли очень большую роль, в России профсоюзное движение находится явно на спаде.

Об этом мы сегодня будем говорить с генеральным инспектором труда Союза профсоюзов России Сергеем Храмовым, ждите эфира, а пока – предварительный опрос.

На Социал За, сегодня с ночи 4,5 тыс. голосов:

Состоите ли вы в профсоюзе?

Да, состою - 13 %

Состоял раньше, теперь нет - 47 %

Нет, не состою, но хочу вступить - 13 %

Нет, не состою и не собираюсь - 27 %

На ФОРУМе.мск аналогичная картина, даже еще пессимистичней:

Состоите ли вы в профсоюзе?:

Да, состою (3)

Состоял раньше, теперь нет (14)

Нет, не состою, но хочу вступить (3)

Нет, не состою и не собираюсь (19)

И добрых полсотни реплик под опросом. К примеру: «Состоял в профсоюзе много лет, платил взносы бездельникам руководителям, теперь стою в очереди на кладбище, а там свой воровской профсоюз и без 3 тыс.долл. тебя и меня не похоронят. А где профсоюз, да хрен его знает. Нет ни страны, ни профсоюза».

«Во Франции профсоюзы выводят людей на улицы для протестов, а у  нас, в лучшем случае подарят тюбик зубной пасты на 23 февраля, и по три цветочка на 8 марта. В России нет профсоюзов, есть лишь имитация. Какие-то прогнувшиеся под администрацию структуры, которые ничего не решают, и с которыми никто не считается».

«Состояла в профсоюзе много лет у нас в компании "Северсталь" потом я вышла из профсоюза потому что , то , чем сегодня занимается профсоюз это полное безобразие -- профсоюз сегодня защищает не работников, а права работодателя -- олигарха Мордашова».

И так далее… Понятно, что речь идет о так называемых «карманных» профсоюзах, но почему не образуются другие, настоящие?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Справка написал 02.02.2022 10:44
Этого интереса, исторически,в отличии от Запада, никогда и не было! А когда профсоюзы появились в советской России, то создавались под контролем тайной полиции и государства, и всегда были проститутками-чинушами государства! Хотя в других странах( например, Польша) не зависимые профсоюзы сыграли важную организующую роль для населения в борьбе с преступной властью!
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(без названия)
Ждлджоюдлд написал 02.02.2022 10:41
нч ибо пох
его, интереса, вообще нет
ибо
воздушные шарики хороши для презентаций, праздников и шоу
для наполнения кошелька потребен иной инструментарий
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