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Московский листок

Генпрокуратура не нашла нарушений в выдаче чиновникам с жильем субсидий на квартиры

Опубликовано 02.02.2022 в разделе комментариев 0

бюрократия чиновник
Генпрокуратура не нашла нарушений в выдаче чиновникам с жильем субсидий на квартиры

Выдача субсидий на жилье чиновникам, у которых уже есть собственная жилая недвижимость, является законной, сообщил центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко» со ссылкой на ответ Генпрокуратуры. Речь идет об исключениях, сделанных в соответствующем постановлении правительства для руководителей, помощников и советников высшей группы должностей.

Руководитель ЦАП «Яблока» Алексей Карнаухов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением устранить норму-исключение, сообщается на канале пресс-службы партии в Telegram. В «Яблоке» считают эту норму коррупционной.

В ноябре 2021 года объявленные в РФ иноагентом «Важные истории» сообщили, что субсидии на жилье получили глава Минпросвещения Сергей Кравцов, замглавы Минспорта Одес Байсултанов, замглавы Минкульта Алла Манилова и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. У всех из них, по сообщению издания, уже была недвижимость. Выплаты были в качестве «повышения мотивации исполнения ими своих должностных обязанностей». Видимо, зарплаты по 500-700 тыс/мес — недостаточная мотивация.

 



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