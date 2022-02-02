На PR властей Подмосковья в прошлом году из бюджета потратили 3,4 млрд рублей

Деньги налогоплательщиков тратятся на пропаганду, чтобы им рассказали, как в России жить хорошо в то время, пока они живут плохо.

На сайте госзакупок продолжает размещаться информация о контрактах правительства Московской области на освещение своей деятельности в 2022 году. В настоящее время определен победитель в двух десятках лотов. Среди счастливчиков - известные федеральные СМИ и областные компании.

К настоящему моменту известно, что 76,3 миллиона рублей из областной казны за сервильные публикации о деятельности руководства региона получит «Московский комсомолец»,

50,6 миллионов - «Комсомольская правда»

35,4 млн. рублей по трем контрактам получит – ООО «Интермедиа»

10 миллионов – «Интерфакс»,

9,9 миллионов – «Глобал Медиа»,

9,8 миллионов – «Независимая газета»,

6 миллионов рублей - ТАСС,

5,8 млн. - ИД «Подмосковье»

5,4 млн. – «Слон»,

2 миллиона – «Сноб».

10 миллионов – рекламное агентство «Индекс 20»,

12,7 миллионов по итогам конкурса получит – Химкинское информагентство,

6 млн – АО «Химки – СМИ».

Около 5 млн рублей получит ООО «Медиамониторинг» за соответствующую работу.

Самый большой контракт заключен с «Телеканалом 360» - на 1,3 млрд. рублей. Еще пара контрактов с ТВ-каналом на 33 миллиона на таком фоне кажутся мелочью.

В сумме получается около одного миллиарда 578 миллионов рублей. Эта цифра не окончательная, поскольку ряд контрактов заключен только на полгода, ряд лотов в состоянии конкурсной процедуры.

По некоторым данным, за прошлый год на освещение деятельности органов власти Подмосковья в федеральных и местных СМИ потрачено 3,4 млрд рублей. Это примерно треть годового бюджета такого крупного города, как Владимир.

С.С.