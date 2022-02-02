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Московский листок

"Здрасьте, я ваша тётя" против традиционных ценностей

Опубликовано 02.02.2022 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
"Здрасьте, я ваша тётя" против традиционных ценностей

Как говорится в обращении, которое написал глава СТД Александр Калягин, проект Минкульта обсуждали на заседании секретариата Союза. Театральные деятели пришли к выводу, что реализация этого проекта приведет к ограничению свободы творчества.

 «Вот это да! Дожили! Контроль, контроль, контроль! Друзья! Мы же это все проходили… Как видно из текста проекта: все, что не связано с сохранением традиционных ценностей, не нужно, более того, запретно. А как же тогда будет развиваться культура? А как же тогда эффективно доносить свои традиционные ценности и повышать роль России в мире без постоянного развития художественного языка? А как же тогда при готовящемся контроле, а попросту говоря, цензуре (запрещенной, напомню, нашей Конституцией), будет осуществляться творческий эксперимент?» — пишет Калягин.

В проекте документа, который подготовил Минкульт, содержится список как традиционных ценностей, так и ценностей, якобы чуждых российскому народу.

Чуждыми ценностями Минкульт считает «культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжения рода, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру».

«Угрозу традиционным ценностям несёт деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций», — говорится в документе.

Министерство предлагает создать «орган межведомственной координации», который должен будет заниматься реализацией политики в сфере традиционных ценностей. В документе оговаривается, что для создания и работы этого органа потребуется дополнительное финансирование из бюджета.

Мне кажется, Калягин относится к этому проекту слишком серьезно. Новая министерка и ее друзья придумали, как поднять бабла на традиционных ценностях. Нужно создать «орган служения Отечеству», выделить ему пропорциональное важности задачи финансирование.

А дальше распределять попы на телевидении. Если попа белая – хорошо, патриотично. Если красная – нехорошо, подрывает основы. Если женская – хорошо, способствует размножению. Если мужская – плохо, не способствует. Хотя, если это задница «Единой России», то годится…

А.Б.



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