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Московский листок

У россиян нашли криптовалюты на 16 триллионов рублей

Опубликовано 02.02.2022 в разделе комментариев 0

деньги труд
У россиян нашли криптовалюты на 16 триллионов рублей

16,5 триллиона рублей, или 214 млрд долларов, составляет объем криптовалюты на руках у российских резидентов - эта оценка была получена путем анализа IP-адресов пользователей крупнейших криптобирж, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с расчетами правительственных и кремлевских чиновников.

Если верить им, то россияне вложили в «крипту» в 6 раз больше, чем в акции отечественных компаний (2,6 триллиона рублей, по данным ЦБ) и в 2,2 раза больше, чем в весь фондовый рынок (как национальный, так и зарубежный).

Сумма криптоинвестиций превышает собственные доходы бюджетов всех регионов РФ вместе взятых (13 трлн рублей) и равна четверти годовых доходов населения, которые Росстат оценивает примерно в 60 триллионов рублей.

Если верить кремлевским оценкам, то россияне держат в криптовалютах сумму, равную 60% рублевых вкладов физлиц в банках (27,8 трлн рублей на 1 января).

Насколько верны эти цифры - остается неясным. Но именно на них ориентируются власти, принимая судьбоносное решение - как именно гигантский рынок, размер которого уже превысил объем российской экономики, будет функционировать в стране, где криптоинвесторами стали 17 миллионов человек, или 12% населения (по оценкам tripleA).

ЦБ вот предложил вообще запретить операции с криптовалютой в российской финансовой инфраструктуре, блокируя их на уровне банков и платежных систем.

Правительство выступило за регулирование с обязательной идентификацией пользователей, чтобы собирать налоги, а в случае необходимости - блокировать активы и конфисковать их.

Спецслужбы, которые изначально поддерживали позицию центробанка, поменяли мнение и теперь также голосуют против запрета, говорят источники Bloomberg.

А вообще интересно – запретить 17 миллионам граждан пользоваться двумястами миллиардами долларов. Напомню, интервенция и Гражданская война в 1918-м году начались на фоне долга в 1 миллиард золотых рублей.

 



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