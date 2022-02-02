Политика отвлечения на негодный объект

С 1 февраля любой россиянин имеет право на бесплатный гектар в Арктике - вступил в силу закон, согласно которому житель любого региона России имеет право на получение бесплатного гектара земли в арктической зоне.

Получить надел арктической земли можно в шести регионах — Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Карелии, Республике Коми и Архангельской области.

Выбрать участок можно на официальном портале, через пять лет, при условии его освоения, можно будет оформить землю в собственность.

Программа «Гектар в Арктике» начала действовать с 1 августа 2021 года, и первые полгода в ней могли поучаствовать только жители арктических территорий. Теперь, когда закон вступил в силу, стать владельцем участка в Арктике может каждый желающий.

Осталось выяснить, что с этим гектаром делать? Огурцы там точно расти не будут… Частный пляж на Белом море? Для любителей зимнего плавания круглый год…

А вот семейное кладбище подойдет. В вечной мерзлоте все хорошо сохраняется. Богатая идея. Живая…

А.Б.