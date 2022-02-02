У россиян нашли криптовалюты на 16 триллионов рублей #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры уничтожает всякий след Навального https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Генпрокуратура не нашла нарушений в выдаче чиновникам с жильем субсидий на квартиры https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Росстат зафиксировал инфляцию в 9% в 2021 году для самых бедных 4 Тариф для большегрузов в системе «Платон» снова вырос вопреки требованию о заморозке 5 У россиян нашли криптовалюты на 16 триллионов рублей https://forum-msk.org/material/news/1... 6 С 1 февраля любой россиянин имеет право на бесплатный гектар в Арктике 7 На PR властей Подмосковья в прошлом году из бюджета потратили 3,4 млрд рублей https://forum-msk.org/material/news/1... 8 СОЮЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ПРОЕКТА ПО УКРЕПЛЕНИЮ «ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ» https://forum-msk.org/material/news/1... 9 Почему в России падает интерес к профсоюзам https://forum-msk.org/material/news/1...



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