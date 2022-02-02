Обзор новостей с Анатолием Барановым.
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1 Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры уничтожает всякий след Навального https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Генпрокуратура не нашла нарушений в выдаче чиновникам с жильем субсидий на квартиры https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Росстат зафиксировал инфляцию в 9% в 2021 году для самых бедных
4 Тариф для большегрузов в системе «Платон» снова вырос вопреки требованию о заморозке
5 У россиян нашли криптовалюты на 16 триллионов рублей https://forum-msk.org/material/news/1...
6 С 1 февраля любой россиянин имеет право на бесплатный гектар в Арктике
7 На PR властей Подмосковья в прошлом году из бюджета потратили 3,4 млрд рублей https://forum-msk.org/material/news/1...
8 СОЮЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ПРОЕКТА ПО УКРЕПЛЕНИЮ «ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ» https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Почему в России падает интерес к профсоюзам https://forum-msk.org/material/news/1...
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