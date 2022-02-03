Сами голосовали за убийц

Обидно и оскорбительно то, что всё происходящее сегодня под названием COVID-19, уже было и, главное, не так уж и давно! И было с получением убийственного опыта, тем не менее вновь повторяется уже в идиотских размерах с идиотскими последствиями. О том, что происходило десятилетие назад, я уже сообщал, но теперь снова перепишу из «Комсомольской правды» (оцените дату!) за 10.06.2010 материал под заголовком «Зря Обама укололся».

««Комсомольская правда» провела свое расследование и уже в июне опубликовала цикл статей, что нас попросту разводят, это финансовый пузырь. В сентябре «Комсомолка» вновь поставила вопрос ребром: «Зачем разводят большое свинство вокруг свиного гриппа».

Увы, никакой реакции официальной российской эпидемиологии не последовало. Наоборот, ее представители, вторя ВОЗ, повылезли на все телеканалы и пафосно обещали новую «испанку», спасение от которой - только поголовная вакцинация и разработанные ими пилюли. Эти деятели успели получить на «чудо-вакцину» от правительства РФ 4 миллиарда рублей. Выбили бы и больше, да пандемия-кормилица, к их огорчению, рассосалась сама по себе.

Под нажимом общественного мнения ВОЗ с прискорбием признала, что ужасный H1N1 «значительно менее смертоносен», чем уже циркулирующие вирусы гриппа.

За год по всему миру он унес 14 тысяч человек. «Обычный грипп» без всяких пандемий и церемоний забирает до полумиллиона жизней ежегодно.

Теперь в среде западных политиков открыто заговорили о свинской афере.

Ведь у них и без гриппа головы болят: куда сплавить сотни миллионов ампул ненужной вакцины - в бедные страны или на свалку? При любом раскладе - расходы. Это антигриппозному чудо-средству тамифлю продлили срок годности с 2 до 5-7 лет. Вакцины так долго не живут. Только в США не востребовано 138 миллионов доз! Обманутый «экспертами» ВОЗ Обама зря кололся всей семьей перед телекамерой! Евросоюз в январе начал следствие о сговоре фармацевтов и медиков. В апреле ВОЗ объявила о внутреннем служебном расследовании. Но мы не дождемся громких скандалов, отставок, тем более суда. Слишком большие деньги на кону. По подсчетам банка JP Morgan, фармацевты только на вакцинах заработали более 7 миллиардов евро! Плюс лекарства, прочие средства, те же марлевые повязки. Если и накажут, то стрелочников. Не уподобится же ВОЗ унтер-офицерской вдове, не станет сама себя сечь. Хотя в большой игре она лишь девочка на побегушках у транснациональных фармкомпаний и сильных мира сего.

В России вообще никакого следствия по этой афере не ведется. И все опозорившиеся псевдоэксперты, чиновники, деятели РАМН, директора НИИ остаются на своих местах и делают вид, что ничего и не было вовсе. И не они мелькали на телеэкранах, каждый раз привирая цифры погибших во время пандемии гриппа 1918-1920 гг., доведя их до 100 млн. И не они выкрикивали названия неизвестных ранее препаратов, которые надо поедать срочно россиянам, чтобы выжить. И не они за месяц героически создавали вакцину от «смертельного вируса», которой реально предполагалось привить десятки миллионов наших граждан, включая детей, беременных женщин и ВИЧ-инфицированных. Это же чудовищно! Но по сей день мы наблюдаем глухое молчание официальных структур».

А ведь в самом деле, представим, что во главе России не тупые воры, а настоящие руководители. Нет, я всё понимаю, но представить-то можно! Что эти руководители сделали бы с этими академиками и докторами наук, вопившими в то время об ужасе свиного гриппа, и сегодня на слезающими с экранов ТВ? Как минимум, повыгоняли бы их с должностей и лишили бы Академию медицинских наук всех видов финансирования - кому нужна такая академия??

И тогда сегодня у нас не было бы этого позорного повторения аферы, но уже не придурковатого свиного гриппа, а такого же идиотского коронавируса. Но сегодня кретины правительств всего мира просто не способны реагировать на мало-мальски сложные вещи, даже если они их видят. Даже если они от них сами дохнут.

И вот читаю:

«МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Смертность в России за 2021 год выросла на 15,9%, прирост связан исключительно с избыточной смертностью от новой коронавирусной инфекции, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«В целом за 2021 год смертность возросла на 15,9%, при этом прирост смертности связан исключительно с избыточной смертностью от COVID-19, а также отсутствием смертности от этого заболевания в первые четыре месяца 2020 года», - сказала Голикова журналистам.

Смертность в России за 2021 год без учета избыточной от COVID-19 снизилась на 1,02%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова».

…Она отметила, что снижение смертности по итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом отмечено по болезням системы кровообращения – на 1%, новообразованиям – на 3,7%, болезням эндокринной системы, расстройствам питания и нарушениям обмена веществ – на 14,6%, туберкулезу всех форм – на 8,9%, вирусу иммунодефицита человека – на 8,5%, внешним причинам – на 0,9%».

Вот читаешь и задаешься вопросом – Голикова реально тупая дура или нагло пытается обмануть граждан? Или одно другого не исключает?

Что - Голикова действительно не знает, что данные о смертности от коронавируса публикуются уже два года самим правительством России каждый день? Что для оценки смертности нет проблем посмотреть в интернет на любой из сотен сайтов, публикующих эти официальные числа, вычесть одно число из другого или просто проверить слова Голиковой. Скажем, проверить её уверения: «отсутствием смертности от этого заболевания в первые четыре месяца 2020 года». Смотрим, на 1 мая 2020 года от коронавируса: «летальных исходов зафиксировано 1169 (+96 за сутки)».

Вот почему такая тупо-наглая брехня? Голикова реально не знает подробности событий или уверена в тупости работников СМИ?

Смотрим дальше. На 1 января 2021 года по России числилось умерших от коронавируса 57 559, а на 1 января 2022 года 309 322, то есть, на смерть от коронавируса в 2021 году списано 251 763 человек. Поскольку в абсолютных числах смертность в России в 2021 году увеличилась до 2,44 млн человек, то 251 763 человек от этого количества - это всего 10,3%, а не все 15,9%, как уверяет Голикова. Понятно, что списанием всех умерших на коронавирус эта женщина прямо кричит: «Не виноватая я! Коронавирус сам ко мне пришёл!», - но реально смертность такова, что невозможно объяснить величину этой смертности даже липовыми ПЦР-тестами на коронавирус!

Но тут ведь выпирают два вопроса. Во-первых, никакая эпидемия в одной и той же местности не длится более 2-х лет, даже эпидемия чумы – за 2 года оставшееся в живых население приобретает иммунитет. Соответственно, на второй год эпидемии смертность обязана падать. А у правительства России всё наоборот – со временем всё только разворачивается и неизвестно, когда закончится. И если в первый год эпидемии, когда ещё не было вакцинации, на коронавирус, было списано 57 559 умерших, то во второй год смертность возросла в 4,4 раза и достигла 251 763 человек. И ведь никакими иными причинами, кроме деятельности российских властей это не объяснить.

Потом, а в связи с чем сравнивать смертность с прошлым годом, когда уже вовсю властвовал убивающий граждан идиотизм запугиваний неминуемой смертью от сезонной простуды, идиотизм запретов, изоляций и масочных режимов? Когда врачи уже начали убивать пациентов, стремясь нажиться на как бы лечении сезонной простуды?

Смертность в России падала (падала!) вплоть до второго квартала 2020 года, посему сравнивать её надо с показателями 2019 года. Вспомним, 13 апреля 2020 года министр здравоохранения РФ М. Мурашко сообщил: «…понедельный контроль за показателями смертности показывает нам, что на сегодняшнюю дату мы имеем стабильную ситуацию по сравнению с предыдущим годом. Количество смертности в стране меньше на 5% по сравнению с 2019 годом за то же количество недель предыдущего года».

Численность зарегистрированных умерших в 2021 году в расчёте на 1 тысячу жителей – 15,8 человек, вот и давайте сравним это число с 14,5 умершими на 1 тысячу человек в 2020 году, и с 12,3 умершими в 2019 году! Как видите, разница по сравнению с 2019 годом в 3,5 умерших на тысячу означает в абсолютных числах дополнительную смерть в 2021 году более 500 тысяч граждан России, или полное уничтожение жителей городов типа Рязани или Липецка. За один год!

Во-вторых, от коронавируса не умирают, и до 2020 года никогда не записывали в статистику смертей от сезонных простуд болезни системы кровообращения, эндокринной системы, расстройствам питания и нарушениям обмена веществ, туберкулезу всех форм, вирусу иммунодефицита человека, внешним причинам и прочим болезням. А сейчас смерти от этих болезней записывают в смерти от сезонной простуды, названной COVID-19. Раньше называли сезонную простуду «свиным гриппом», а теперь вот запугивают людей пресловутым «коронавирусом», наличие которого до сих пор не установлено.

И граждане России в 2021 году массово умирали от неоказания им медицинской помощи при перечисленных болезнях, а врачи списывали эти смерти на смерть от коронавируса. Вот как вам, к примеру объявление, вывешенное на дверях поликлиника № 3 проспекта Металлургов, 15:

https://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/1/2/2/16389221.jpg

То есть все врачи этой поликлиники побежали зарабатывать деньги в пресловутых «красных» зонах, бросив лечить от болезней системы кровообращения, эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ, туберкулеза всех форм, вируса иммунодефицита человека и прочих болезней. Разумеется, что при таком медицинском обслуживании реальная смертность от этих болезней возрастёт, но в статистике уменьшится число тех, кто умер от них, и которым не сумели приписать положительный ПЦР-тест. Вот Голикова этим и хвастается.

И ещё раз процитирую: «Минздрав назвал причину отказа опубликовать сведения об эффективности и безопасности вакцин: согласно законодательству, эта информация является коммерческой тайной и не может быть обнародована без согласия разработчика. …В медицинском ведомстве объяснили такую позицию нормами федерального закона №61 о государственном регулировании обращения лекарственных средств».

Оценили? Во-первых, пункт 4 статьи 5 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» установил: «Режим коммерческой тайны не может быть установлен …в отношении следующих сведений: …безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом».

Во-вторых, убийство тысяч граждан России инъекцией им некоей жидкости - это коммерческая тайна для власти России?! Дебилы власти совершенно не понимают, как они выглядят со стороны. Получается, что власть России заключила с кем-то коммерческий контракт на убийство граждан России, и теперь условия этого контракта, убивать в тайне, не дают власти похвастаться успехами его исполнения.

Что тут сказать? И в прошлом году, и на президентских выборах вам говорили: «Не ходите голосовать за эту власть!». Но вы пошли… Теперь, что уж тут поделать, любуйтесь на результаты своего ума.