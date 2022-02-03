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Московский листок

С Украиной готовится война "на кулачках"

Опубликовано 03.02.2022 в разделе комментариев 0

победа война
С Украиной готовится война "на кулачках"

Укомплектованность украинской армии составляет в лучшем случае 50-60% от необходимого минимума, заявил бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире канала "Апостроф".

Кривонос пояснил, что за пять лет из ВСУ уволились 130 тысяч человек, хотя численность армии, по официальным данным, выросла с 210 до 250 тысяч.

Генерал рассказал, что армейское руководство, чтобы показать укомплектованность, сокращают штатную численность. "Вместо 100 человек они проводят, что необходимая численность — 60. Тогда эта цифра уже является стопроцентной", — объяснил он.

***

Этому генералу можно верить, он рассказывает правдоподобные вещи. Если армия провалила 5 мобилизаций, то с чего вдруг сейчас там будет нормальное комплектование.

Уровень патриотизма зашкаливает, другой генерал обещает рвать русских голыми руками. Но возникает мысль не о высоком боевом духе, а о нехватке вооружения. Видимо, даже саперных лопаток не хватает, раз собираются воевать голыми руками.

***

Нарастание идиотизма просто поражает. Все готовятся к войне с Россией.

Однако, если на линии разграничения сосредоточено около 250 тысяч украинских военных, то по всем канонам военного искусства, для успешного прорыва обороны нужно сосредоточить в 3 раза больше. То есть около 750 тысяч солдат и офицеров.

Однако, всего в Российской армии числится 900 тысяч человек. Это включая штабных работников, экипажи подводных лодок и персонал лазаретов. Тоь есть, чтобы сосредоточить на границе с Украиной 750 тысяч солдат и офицеров, надо бросить туда практически весь наличный состав Минобороны. Но такого не может быть.

Значит, надо проводить дополнительную мобилизацию. Но ее нет, о ней не слышно. 

То есть России воевать с Украиной на сегодня некем, да и особо нечем. Все это легко просчитывается, но почему-то никто этого не делает. Все говорят только о войне.

Хотя, если голыми руками... Но это не война, а рестлинг.

А.Б.



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