О "черных лесорубах" в Приморье

В Приморье с поличным задержали очередного "черного лесоруба", который успел спилить десятки стволов краснокнижных деревьев.

Незаконную вырубку выявил лесничий во время профилактического рейда в Лесозаводском районе Приморья. Специалист курортного лесничества в Лесозаводском районе во время обхода территории обнаружил «черного лесоруба» за работой. На месте происшествия находились около 30 пней краснокнижного дуба, липы и черной березы. Рядом лежали около двух десятков свежеспиленных стволов деревьев этих же пород. Лесничий сообщил о произошедшем в полицию и выяснил личность нарушителя закона, которым оказался 32-летний местный житель. Лесоруб не стал отрицать свою вину и сознался, что все деревья спилил именно он.

Прибывшие стражи порядка зафиксировали незаконную рубку леса и доставили задержанного в отделение для разбирательства. Уже устанавливается сумма причиненного им ущерба. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконную рубку редких пород деревьев. Подозреваемому грозит не только крупный штраф, но и уголовная ответственность.

Кажется, мелочь. Ну, спилил несколько деревьев – лесу не убудет.

Но из таких мелочей потом складываются десятки тысяч кубометров уничтоженного леса. И, как правило, из таких вот мелких браконьеров потом вырастают лидеры преступных ОПГ «черных лесорубов.

Которые потом перестают мелочиться…

И таких примеров масса.

В тот же день, в том же Приморском крае таможня выловила более «крупную рыбу».

По информации ДВТУ владивостокская компания поставляла в Китай древесину из желтой березы и тополя по семи контрактам и планировала поставить в Китай 348 тыс. кубометров древесины, это на 30 млн долларов США, однако на второй партии прогорела.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками таможни было установлено, что при декларировании партии пиловочника березы стоимостью 14 млн рублей компания предоставила в таможенный орган ложные сведения о производителе лесоматериалов. В сопроводительных документах была указала некая организация, которая не является заготовителем и поставщиком перемещаемой на экспорт древесины.

В таможне не сомневаются, что сотрудники компании покупали древесину у черных лесорубов, которые вырубали лес без разрешений на вырубку. В первую партию удалось вывести 8 тысяч кубометров леса.

В настоящее время возбуждено семь уголовных дел за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в особо крупном размере в отношении работника, который осуществлял закупку товаров. А за такое преступление предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 000 000 руб.

Лесоматериалы изъяты, идет расследование.

И т.д., и т.п.

Зачастую подобные вырубки осуществляются при прямом участии чиновников различных уровней и сотрудников лесничеств.

И опять Приморье…

ООО «Викинг» из Лесозаводска, владельцем которой является некто Хлуднев, совместно с хабаровским предпринимателем с экзотической фамилией Ковбаса (ранее судимым за незаконную вырубку и контрабанду леса) выигрывает краевой аукцион на вырубку леса в Пожарском районе Приморья вдоль реки Мафа. И тут же начинает на ней вырубку леса. Но рубят не разрешенные породы дерева, а краснокнижную липу. И это происходит на глазах сотрудников Верхне-Перевальнинского лесничества, которые никак не реагируют на происходящее.

Местная полиция оповещена, фиксирует факты незаконной вырубки. И всё. На этом реагирование закончилось. А вырубка липы продолжается.

Вопрос: «А почему так происходит?»

И ответа на этот вопрос нет!