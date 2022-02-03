В час ночи Путин обеспокоился борьбой с коронавирусом в Чечне

«Глава Чечни проинформировал Президента о ходе борьбы с коронавирусом в республике», - сообщают официозные СМИ.

В Грозном прошел митинг против семьи бывшего судьи Сайди Янгулбаева, на акцию пришли более 400 тысяч человек, причем только мужчины; таким образом, число митингующих составило около 50% мужского населения республики.

Митинг был заявлен как несогласованный, однако на нем выступали чеченские официальные лица, а полиция никого не разгоняла.

Видимо, как в Москве, штрафы придут потом, с камер видеонаблюдения?

Хотя зачем маска, если можно просто отрезать голову? Без головы инфекция не распространяется… Такое предложение уважаемого Адама Демильханова не является незаконным, Песков же сказал, что это дело комитета по этике Государственной думы, а не прокуратуры и не следственного комитета.

Судя по митингу, большинство населения республики разделяет эту точку зрения. Без головы удобней, и расческа не нужна…

Выявить организаторов митинга, который состоялся в Грозном, невозможно, считают в республиканском Роспотребнадзоре.

Я в полном восхищении от Рамзана Кадырова! Так троллить Кремль больше никто не может. В Грозном живет всего 300 тысяч человек, а тут зимой на площади собрались 400 тысяч одних мужиков – и никто даже не договаривался, никто не организовывал. А что?

А.Б.