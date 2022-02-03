Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В час ночи Путин обеспокоился борьбой с коронавирусом в Чечне

Опубликовано 03.02.2022 в разделе комментариев 0

чечня кадыров рамзан
В час ночи Путин обеспокоился борьбой с коронавирусом в Чечне

«Глава Чечни проинформировал Президента о ходе борьбы с коронавирусом в республике», - сообщают официозные СМИ.

В Грозном прошел митинг против семьи бывшего судьи Сайди Янгулбаева, на акцию пришли более 400 тысяч человек, причем только мужчины; таким образом, число митингующих составило около 50% мужского населения республики.

Митинг был заявлен как несогласованный, однако на нем выступали чеченские официальные лица, а полиция никого не разгоняла.

Видимо, как в Москве, штрафы придут потом, с камер видеонаблюдения?

Хотя зачем маска, если можно просто отрезать голову? Без головы инфекция не распространяется… Такое предложение уважаемого Адама Демильханова не является незаконным, Песков же сказал, что это дело комитета по этике Государственной думы, а не прокуратуры и не следственного комитета.

Судя по митингу, большинство населения республики разделяет эту точку зрения. Без головы удобней, и расческа не нужна…

Выявить организаторов митинга, который состоялся в Грозном, невозможно, считают в республиканском Роспотребнадзоре.

Я в полном восхищении от Рамзана Кадырова! Так троллить Кремль больше никто не может. В Грозном живет всего 300 тысяч человек, а тут зимой на площади собрались 400 тысяч одних мужиков – и никто даже не договаривался, никто не организовывал. А что?

А.Б.



Рейтинг:   4.50,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Состоите ли вы в профсоюзе?:
Результаты
Интернет-ТВ
У россиян нашли криптовалюты на 16 триллионов рублей
У россиян нашли криптовалюты на 16 триллионов рубл...
02.02.2022
Почему люди шарахаются от профсоюзов?
Почему люди шарахаются от профсоюзов?
03.02.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин поручил отпраздновать 200-летие Льва Толстого (0)
В час ночи Путин обеспокоился борьбой с коронавирусом в Чечне (0)
Почему люди шарахаются от профсоюзов? (0)
С Украиной готовится война "на кулачках" (21)
Сами голосовали за убийц (6)
У россиян нашли криптовалюты на 16 триллионов рублей (0)
Политика отвлечения на негодный объект (11)
У россиян нашли криптовалюты на 16 триллионов рублей (7)
"Здрасьте, я ваша тётя" против традиционных ценностей (5)
На PR властей Подмосковья в прошлом году из бюджета потратили 3,4 млрд рублей (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: В ночи
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Предупреждение Путина: Почему Киев "слил" газете El Pais письменный ответ НАТО
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Провалы Байдена: политолог назвал причины напряженности отношений Украины с США
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Запишет ли Кадыров в террористы Сергея Миронова
Дарья Митина Дарья Митина: Вот и год прошёл :(
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss