Приближение коммунизма и христианство о "сокращении времен"

Религия – дело общечеловеческое, она в художественных образах отражает истину, и учит общечеловеческой морали в мире частной собственности и эгоизма. Поэтому религия порой оказывается ближе к действительности, в силу своей искренности, чем современная классовая наука.

В «Послании Варнавы» (апостола кипрского 2 век нашей эры) говорится, что наступили «дни неприязненные» и «противник имеет власть над этим веком» (Глава 2), а также, что «Господь сократил времена и дни для того, чтобы Возлюбленный Его ускорил Своим пришествием к наследию Своему» (Глава 4).

В приведенных словах выражены свойства общественных формаций, наличие которых не признается современной наукой, иначе придется признать неизбежным переход от капитализма к коммунизму.

Современный период капитализма характеризуется обостренной классовой борьбой и региональными или локальными войнами – «днями неприязненными». Виной всему - правящий класс - «противник», который имеет «власть над веком» и тормозит наступление новой формации, способной избавить человечество от страданий.

Чем измеряется «сокращение времени».

Во-первых, понятие времени меняется. Был период, когда время не существовало для людей. На таком уровне находится племя пираха, обитающее в джунглях Амазонки. Когда человечество создало календарь, то время стало циклическим. Когда появилась наука история, в качестве занятия правящего класса, то люди заметили цикличность в развитии человечества, а эта историческая цикличность и есть смена общественных формаций.

Слова «сокращенное время» означает, что в истории обнаружены похожие периоды, продолжительность которых сокращается. Такими периодами могут быть только общественные формации, как стало ясно после того, как Маркс дал этим периодам название и определил основные черты общественных формаций.

«Сокращенное время» также означает, что люди обогатились историей, появились понятия прошлого и будущего, а время устремилось вперед и приобрело ценность.

Указание на сокращение времени Варнавою вскоре сбылось. В 306 г. императором Римской империи стал Константин I – «Возлюбленный Его» (господа), который в 313 объявил свободу вероисповедания и перестал преследовать христиан.

Верность предсказания доказывает его истинность, но истина выражена в нем не научным образом, а иначе. Высказывать достоверную истину может только наука, но таким же свойством обладает искусство. Согласно взглядам В. Белинского, изложенным в статье «Идея искусства»: «Искусство есть непосредственное созерцание истины или мышление в образах». Сокращенное время – есть истина в образе, полученная непосредственным созерцанием.

Чтобы истина стала научной необходимо указать ее содержание, ее сущность, формы изменения, конец и начало - ее меру.

Такое определение дал Маркс — это общественно экономические формации. Маркс указал их содержание: формации имеют экономическую основу – способ производства в совокупности с производственными отношениями и надстройку, которая включает социальную, политическую и духовную сферы деятельности. Также он определил взаимоотношения между ними – сначала меняется способ производства, затем происходит революция и постепенно меняются все производственные отношения. Здесь видна мера. Новый способ производство накапливается в рамках прежней формации и приводит к революции, после которой изменяются производственные отношения и вся надстройка.

В соответствие с этим определением, история была разделена на 5 формаций по форме собственности: первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и коммунистическую.

Со времен Маркс накоплен огромный материал по экономической истории. Этот материал позволяет утверждать, что способ производства действительно определяет общинную формацию, смотри работы автора по истории России (https://vk.com/public185540976).

А вот разбивка истории на общественные формации требует уточнения.

Первобытнообщинную формацию необходимо объединить со следующей, поскольку античные государства и высшая их ступень развития - Римская империя основаны племенами. Этим племенам принадлежала земля как частная, так и государственная. Выражением племенного характера Римской империи служит язычество.

С распадом племен на семьи появляется христианство, и происходит переход к феодализму, когда вся земля становится собственностью правящего класса. В истории России обнаруживаются две стадии феодализма. На первой - земля принадлежит крупным землевладельцам – князьям и боярам. Стадия существовала от крушения Киевской Руси до Смутного времени. На второй стадии земля принадлежит мелкопоместному дворянству, стадия продолжалась от Смутного времени до революции 1917 г.

Капитализм входит в формацию массового товарного производства, которая начинается с буржуазных революций. Буржуазные революции передают феодальные земли в частную собственность крестьянских семей, образуется всеобщий рынок товаров. Рынок товаров разоряет семейное производство и превращает ее членов в наемных работников частных капиталистических предприятий. Высшей стадией массового товарного производства является госкапитализм. При госкапитализме все средства производства подчиняются государству, а правящий класс теряет собственность и становится наемным правящим классом, как и остальные трудящиеся.

Таким образом, история человечества делится на три большие формации: родоплеменная, феодальная, товарная.

Эти три формации имеют одну и ту же черту – производство сосредоточено в кровнородственном коллективе, сначала в языческих племенах, потом в христианских семьях. На этапе госкапитализма производство выходит за пределы семьи. Это значит, что семья должна отмереть, а вместе с ней и христианство, и классовое устройство общества, и государство.

Если сравнить продолжительность цивилизации в период язычества, который длился 4 тыс. лет с периодом христианства длительностью 2 тыс. лет., то видно двухкратное «сокращение времен».

«Сокращение времен» отражает эту тенденцию уменьшения продолжительности формационных периодов, что говорит об ускорении исторического развития.

Сегодня в России также наблюдается сокращения формаций, сокращение времен. Период Советской власти продлился всего 74 года, а современная Россия за 30 лет дошла до последнего кризиса. Этот кризис последний потому, что либеральная модель исчерпала потенциал развития российского госкапитализма и преодолеть кризис можно только переходом к коммунизму через остановку роста заработных плат и уменьшение зарплатного неравенства.

Указав в послании на «сокращение времен», Варнава дал христианам надежду на лучшее будущее и силы для борьбы за него. Сегодня, когда рушится мир капитализма, люди должны знать, что «сокращение времен» приблизило человечество к бесклассовому обществу. Не конец света, а «царство божие» начинается на Земле после капитализма.