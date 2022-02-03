Путин поручил отпраздновать 200-летие Льва Толстого

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о подготовке к 200-летию Льва Толстого, которое будут отмечать в 2028 году.

Как сказано в документе, празднование решено организовать, «учитывая выдающийся вклад Л. Н. Толстого в отечественную и мировую культуру».

Разрабатывать план празднования будет правительство. Оно же создаст оргкомитет. В подготовке мероприятий предложено принять участие губернаторам регионов.

Не случайно же помощником президента работает потомок Толстого, а другой потомок – вице-спикер Госдумы. Третий потомок женского пола никем не работает, зато ее сын получает очень вкусные контракты от правительства Москвы – вам случалось заблудиться в метро? Ну так вот, навигация там как раз от семьи Льва Николаевича…

Думаю, и 200-летие будет организовано «по семейному», но на бюджетные средства.

Кстати, Ленин называл Толстого «зеркалом русской революции». Но 100-летний юбилей этой революции власти решили «не заметить», как и 150-летие самого Ленина. На очереди среди незамеченного – 100-летие образования СССР, в этом году.

Зато юбилей Толстого начнем готовить аж за 6 лет до…

А.Б.