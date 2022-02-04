Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Почему мы все глупеем?

Опубликовано 04.02.2022 автором в разделе комментариев 0

культура история
Почему мы все глупеем?

Встретилась одна статья, где ставится вопрос: «Почему человечество глупеет?»

Выдержка: «Учёные пытаются объяснить, почему средний уровень IQ в последнее время стал снижаться. До 1978 года человечество по всему миру — от Кении и Бразилии до Нидерландов и Японии — становилось всё умнее: со скоростью — плюс 0,3 пункта IQ в год. Эта тенденция получила название «эффект Флинна» в честь новозеландского психолога, который впервые обратил на нее внимание. Но к 2004 году рост остановился, а затем средние показатели IQ стали падать такими темпами, что за следующие сто лет мы рискуем потерять 10 из 13.8 пунктов, накопленных c 1932 года, говорит исследователь интеллекта Майкл Вудли. С тем, что «обратный эффект Флинна» налицо, согласны многие эксперты, нет лишь единого мнения о его причинах. Вот самые популярные теории».

Далее перечисляются эти теории, я их только назову (кому интересно, может ознакомиться здесь):

— Демографическое старение.

— Сокращение объёма мозга.

— Влияние информационных технологий.

О, Марксе, какая дикая чушь. Действительно, человечество резко поглупело, если для объяснения данного феномена выдвигает столь бредовые теории. На самом деле исчерпывающее и к тому же афористичное объяснение данного явления дал Лев Давидович Троцкий, написавший в 1929 году: «Политическое перерождение всегда связано с политическим поглупением». Короче говоря, поправение всегда приводит к поглупению и, увы, не только политическому. Место ума занимает хитрость, хватательные рефлексы... которые имеются и у обезьян и, пожалуй, даже в более развитой форме.

Умнело до конца 1970-х годов, говорите? А что там произошло, в конце семидесятых, не напомните? Да это начало мирового правого поворота, отката человечества в прошлое, от социализма — к капитализму.

1979 год — Маргарэт Тэтчер стала премьер-министром.

1980 год — Рональд Рейган избран президентом США. Главным достижением своего первого срока он сам называл то, что коммунизм нигде в мире «не продвинулся ни на пядь», а кое-где и отступил. Точно, не продвинулся, разве что в Буркина-Фасо в 1983-м у власти оказался «африканский Че Гевара» Тома Санкара, но это довольно скоро и трагически для него закончилось. А кое-где и откатился, на островке Гренада, например... под натиском американских войск. Как говорил настоящий Че Гевара, «революция подобна велосипеду, если не движется, то падает»... С избранием в Кремле Генсеком Михаила Горбачёва революция повсюду в мире стала падать, а реакция повела своё триумфальное шествие... которое не закончилось и сегодня.

Конечно, победы неоконсерваторов — это были симптомы, а не причины, но симптомы зловещие. С того момента всё и покатилось под уклон, хотя некоторые датируют начало этого мирового правого поворота немногим ранее — 11 сентября 1973 года, переворотом генерала Пиночета в Чили. Но уже после него были революции в Никарагуа (1979) и Афганистане (1978), бегство американцев из Сайгона (1975), так что левая волна в мире ещё не иссякла. А вот с 1979 года всё с нарастающей скоростью полетело вправо, под откос... «Вперёд, в прошлое!» — таким стал лозунг дня. А ведь в этом прошлом человечество умом и образованностью, прямо скажем, чересчур не блистало, если, конечно, не считать узкий круг «элиты».

И вот человечество стало стремительно глупеть. Вас это удивляет? :)



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Состоите ли вы в профсоюзе?:
Результаты
Интернет-ТВ
В час ночи Путин обеспокоился борьбой с коронавирусом в Чечне
В час ночи Путин обеспокоился борьбой с коронавиру...
03.02.2022
Почему люди шарахаются от профсоюзов?
Почему люди шарахаются от профсоюзов?
03.02.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Москва - лучший город мира (1)
Приближение коммунизма и христианство о "сокращении времен" (0)
Почему мы все глупеем? (0)
В час ночи Путин обеспокоился борьбой с коронавирусом в Чечне (1)
Мошенник Навальный украл деньги Навального, поступившие в фонд Навального (7)
О "черных лесорубах" в Приморье (3)
Путин поручил отпраздновать 200-летие Льва Толстого (12)
В час ночи Путин обеспокоился борьбой с коронавирусом в Чечне (8)
Почему люди шарахаются от профсоюзов? (0)
С Украиной готовится война "на кулачках" (35)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Дарья Митина: Казахстан жил на пороховой бочке последние десять лет
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: 41!
Дарья Митина Дарья Митина: Уже завтра!!!!
Дарья Митина Дарья Митина: В ночи
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Предупреждение Путина: Почему Киев "слил" газете El Pais письменный ответ НАТО
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss