Почему мы все глупеем?

Встретилась одна статья, где ставится вопрос: «Почему человечество глупеет?»

Выдержка: «Учёные пытаются объяснить, почему средний уровень IQ в последнее время стал снижаться. До 1978 года человечество по всему миру — от Кении и Бразилии до Нидерландов и Японии — становилось всё умнее: со скоростью — плюс 0,3 пункта IQ в год. Эта тенденция получила название «эффект Флинна» в честь новозеландского психолога, который впервые обратил на нее внимание. Но к 2004 году рост остановился, а затем средние показатели IQ стали падать такими темпами, что за следующие сто лет мы рискуем потерять 10 из 13.8 пунктов, накопленных c 1932 года, говорит исследователь интеллекта Майкл Вудли. С тем, что «обратный эффект Флинна» налицо, согласны многие эксперты, нет лишь единого мнения о его причинах. Вот самые популярные теории».

Далее перечисляются эти теории, я их только назову (кому интересно, может ознакомиться здесь):

— Демографическое старение.

— Сокращение объёма мозга.

— Влияние информационных технологий.

О, Марксе, какая дикая чушь. Действительно, человечество резко поглупело, если для объяснения данного феномена выдвигает столь бредовые теории. На самом деле исчерпывающее и к тому же афористичное объяснение данного явления дал Лев Давидович Троцкий, написавший в 1929 году: «Политическое перерождение всегда связано с политическим поглупением». Короче говоря, поправение всегда приводит к поглупению и, увы, не только политическому. Место ума занимает хитрость, хватательные рефлексы... которые имеются и у обезьян и, пожалуй, даже в более развитой форме.

Умнело до конца 1970-х годов, говорите? А что там произошло, в конце семидесятых, не напомните? Да это начало мирового правого поворота, отката человечества в прошлое, от социализма — к капитализму.

1979 год — Маргарэт Тэтчер стала премьер-министром.

1980 год — Рональд Рейган избран президентом США. Главным достижением своего первого срока он сам называл то, что коммунизм нигде в мире «не продвинулся ни на пядь», а кое-где и отступил. Точно, не продвинулся, разве что в Буркина-Фасо в 1983-м у власти оказался «африканский Че Гевара» Тома Санкара, но это довольно скоро и трагически для него закончилось. А кое-где и откатился, на островке Гренада, например... под натиском американских войск. Как говорил настоящий Че Гевара, «революция подобна велосипеду, если не движется, то падает»... С избранием в Кремле Генсеком Михаила Горбачёва революция повсюду в мире стала падать, а реакция повела своё триумфальное шествие... которое не закончилось и сегодня.

Конечно, победы неоконсерваторов — это были симптомы, а не причины, но симптомы зловещие. С того момента всё и покатилось под уклон, хотя некоторые датируют начало этого мирового правого поворота немногим ранее — 11 сентября 1973 года, переворотом генерала Пиночета в Чили. Но уже после него были революции в Никарагуа (1979) и Афганистане (1978), бегство американцев из Сайгона (1975), так что левая волна в мире ещё не иссякла. А вот с 1979 года всё с нарастающей скоростью полетело вправо, под откос... «Вперёд, в прошлое!» — таким стал лозунг дня. А ведь в этом прошлом человечество умом и образованностью, прямо скажем, чересчур не блистало, если, конечно, не считать узкий круг «элиты».

И вот человечество стало стремительно глупеть. Вас это удивляет? :)