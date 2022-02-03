Мошенник Навальный украл деньги Навального, поступившие в фонд Навального

Новое уголовное дело против Алексея Навального поступило в Лефортовский суд Москвы, его обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду, сообщили в суде.

"Уголовное дело зарегистрировано, дата начала его рассмотрения пока не назначена", - сказали в суде.

Следствие полагает, что он похитил и потратил на личные нужды 350 миллионов рублей, собиравшиеся для запрещенного в России фонда Навального. Ну понятно, Навальный собирал деньги для Навального, а потом взял, да и потратил.

Неуважение к суду вменяется Навальному из-за оскорбления судьи Веры Акимовой, выносивший приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. 20 февраля 2021 года по этому делу его приговорили к штрафу в размере 850 тысяч рублей в пользу государства.

Это, конечно, возмутительно! Как можно не уважать наш суд, самый гуманный и справедливый в мире?

Обращусь к судье Вере Акимовой: «Вера, не обращайте внимания! Вы для всей страны – образец российского правосудия!»

А.Б.