В час ночи Путин обеспокоился борьбой с коронавирусом в Чечне #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 В час ночи Путин обеспокоился борьбой с коронавирусом в Чечне https://forum-msk.org/material/news/1... 2 МВД возбудило уголовное дело о хищении более 800 млн рублей, выделенных на интернет в поездах «Сапсан» 3 В России решили не ограничивать минимальную площадь квартир 4 В Москве мигранты толпой зверски избили мужчину, пытавшегося помешать им ломать лифты 5 Несмотря на членство в ОДКБ, Казахстан российским ударным беспилотникам предпочел турецкие 6 Путин поручил отпраздновать 200-летие Льва Толстого https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Новые сюрпризы водителям от законодателей 8 В АП появился департамент по воспитанию 9 Новое уголовное дело против Алексея Навального поступило в Лефортовский суд Москвы,



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться