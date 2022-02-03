Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 В час ночи Путин обеспокоился борьбой с коронавирусом в Чечне https://forum-msk.org/material/news/1...
2 МВД возбудило уголовное дело о хищении более 800 млн рублей, выделенных на интернет в поездах «Сапсан»
3 В России решили не ограничивать минимальную площадь квартир
4 В Москве мигранты толпой зверски избили мужчину, пытавшегося помешать им ломать лифты
5 Несмотря на членство в ОДКБ, Казахстан российским ударным беспилотникам предпочел турецкие
6 Путин поручил отпраздновать 200-летие Льва Толстого https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Новые сюрпризы водителям от законодателей
8 В АП появился департамент по воспитанию
9 Новое уголовное дело против Алексея Навального поступило в Лефортовский суд Москвы,
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