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Московский листок

Москва - лучший город мира

Опубликовано 04.02.2022 в разделе комментариев 1

москва собянин метро мэр
Москва - лучший город мира

Москва заняла третью строчку в «Индексе городского процветания», в который входят 29 мегаполисов мира. Индекс рассчитывается Программой ООН по населенным пунктам («ООН-Хабитат»). 

В основу рейтинга заложены 46 индикаторов, которые относятся к шести категориям: «Продуктивность экономики», «Развитие инфраструктуры», «Качество жизни», «Равенство и интеграция в жизнь общества», «Экологическая устойчивость» и «Городское управление и законодательство». 

В глобальном рейтинге Москва набрала 67,98 балла, уступив Сингапуру (75,49) и Торонто (68,29). В первую десятку вошли также Сидней, Лондон, Париж, Мадрид, Шанхай, Гонконг и Нью-Йорк. 

При этом Москва заняла первое место по уровню развития инфраструктуры с 83,2 балла, опередив Лондон (75,9) и Париж (76,3). В этой категории оцениваются жилищная, социальная, транспортная сферы и информационные технологии. 

Столица России также возглавила рейтинг мегаполисов с самым высоким качеством жизни (68,3 балла против 61,59 у Лондона и 57,16 у Парижа). Сюда входят показатели, касающиеся здравоохранения, образования, науки и технологий, культуры и досуга, безопасности и общественных пространств.

***

В общем, Москва один из лучших городов мира, правда, не для москвичей. Со стороны - очень круто. Или, допустим, если переехать сюда из Салехарда или какой Киншасы.

А вот москвичи, впервые за 850 лет истории этого города, потихоньку отсюда съезжают. Вот буквально на днях одна старинная подруга продала квартиру и перебралась в Калужскую область, грести снег лопатой и растить помидоры. И я ее понимаю...

Статистики нет, статистика считает только сколько прибыло за вычетом померших. Получается, что по-прежнему при нулевой и даже отрицательной рождаемости Москва растет. И хорошеет.

А почему коренное население не размножается, раз так хорошо?

Еще одна тенденция - москвичи, если позволяют средства, заводят другое жилье, где проводят существенную часть времени.

Понятно, вилла в Италии или хотя бы мыза в Латвии - это привычно, как ни прекрасно в Москве, а в Европе почему-то жить лучше. Не читают граждане программу ООН...

Но ведь покупают люди второе жилье в самом что ни на есть российском захолустье - в Ельце или каком Зарайске. Или, если получают по наследству. то не продают, а ремонтируют и живут в привычном с детства низком качестве жизни и хреновом развитии городской среды. Даже на югах, на море - и то не Сочи или Ялта, а какой-нибудь Темрюк, Ейск, Таганрог...

Почему, а?

Как большой любимтель русской провинции, скажу - не всем нравится этот "тефлоновый мир". Хочется плохо сметенной листвы на неровной мостовой, утреннего молока из ближнего ЗАО "Колхоз имени Буденного", пустого пляжа, где с рассвета упражняются одни и те же любители, трамвая раздолбанного еще при Хрущеве, селедки из Красной книги, которую нельзя, но можно...

Хочется не знать, как фамилия тамошнего мэра - это Собянинпа знают даже те, кто и в Москве-то ни разу не был... И смотреть на вывеску "Приемнеая председателя партии "Единая Россия" Д.А.Медведева" и понимать - эту дверь никто никогда не откроет, ни посетители, ни тем более сам Медведев...

Да, на центральной улице тоже положили плитку. Но ты ведь понимаешь, что этой плитки хватит только на эту центральную улицу, а остальное будет, как всегда...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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Везде плитка гуляет, да еще обледенела, скользкая, ужас, люди ноги и руки ломают.
И тротуары во дворах не чистят, написал 04.02.2022 02:21
хотя талибановцы толпами с лопатами ходят. Везде магазины закрываются, аптеки, парикмахерские. Торговле, короче, каюк
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