Московский опыт - по всей России

Продолжается издевательство над жильцами дома 50 лет Октября 5 к. 1. (бывшее общежитие Мостелефонстроя). Первый этаж (незаселенный) уже превратился в ходе «ремонта» в что-то среднее между свалкой стройматериалов и проходным двором. Теперь ту же самую метаморфозу пытаются проделать и в отношении второго (заселенного этажа).

«Жильцы всего общежития против начала ремонта на 2 и 4 этажах. Мы готовы собраться все завтра или в любой другой день на 2 этаже и противостоять началу ремонта. При попытке проникнуть силой на этаж будем вызывать полицию и прокуратуру, будем отстаивать наши права», - комментирую люди возникшую ситуацию.

Напоминаем, жильцы получили жилье от «Мостелефонстроя». Теперь же ДГИ (департамент городского имущества) гонит их вон. Люди жили там от 17 до 40 лет. Им некуда больше идти? Их проблемы. У многих людей есть там прописка, да кого это волнует. Уж по крайне мере не чиновников. На людей поданы иски о выселении, кроме этого в целях их выживания начат «ремонт». Пока люди ещё не организовались для протеста, «работники», посланные ДГИ, колотили и гремели в общежитии весь день, а строительный мусор выкидывали прямо с балкона. В результате протеста жильцов, их обращений во все инстанции, «ремонт» то идёт потише, чем раньше, то приостанавливается. Но в общем, процесс превращения жилого в нежилое продолжается.

Отметим, что жулики, точнее недобросовестные чиновники, подрабатывающие отнятием у людей крыши над головой, не ограничивают свою деятельность одной столицей, и одними жильцами общежитий.

В настоящий момент жильцы дома номер 4 по пер. Кривошлыковский вынуждены постоянно держать около своего дома дозор, чтобы не дать городским властям выморозить жилище, отрубив его от коммуникаций.

Отметим, что о трещине в данном доме городским властям известно уже 7 лет. Все эти годы трещина не угрожала ни чьему существованию. Власти просто поставили дом в очередь на капитальный ремонт.

Особо отметим, что в Ростове есть дома с трещинами и побольше. Например, дом по адресу Текучева, 127/151. На огромную трещину на нем власти особо не обращают внимания, несмотря на настойчивые обращения жителей дома).

Совсем недавно спокойное отношение властей к дому номер 4 по пер. Кривошлыковский закончилось. По информации жильцов домов 4 и 2 по Кривошлыковскому переулку это произошло потому, что появился застройщик, заинтересованный в данной территории.

Сначала власти пытались решить вопрос через суд, но видимо у застройщика горели сроки. В итоге власти обратились к закону о чрезвычайном положении. Ими было объявлено, что с 18.00 27 января 2022 года, дом в переулке Кривошлыковском, 4 и прилегающая территория стали опасны для жизни.

«В связи с тем, что существует реальная угроза обрушения дома, вам необходимо переселиться из занимаемых жилых помещений в иные жилые помещения или помещения манёвренного фонда», - гласит изданный чиновниками опус.

Отселяться предложили по принципу. «В 2х комнатную предложено въезжать по 2 семьи, в 3х компетентные, по три семьи. Срок? Не известен! Документы? Не известно! Когда компенсации? Не известно! Когда иные квартиры? Не известно?» - Комментируют жители навязчивый сервис от городских властей.

Подобная чрезвычайная забота о жизни и здоровье людям крайне не понравилась. Люди встали во дворе живым щитом и не дали отключить дом от коммуникаций.

В результате скандалом заинтересовался председатель СК РФ. По информации депутата гордумы Ростова Наталья Оськина на 3 февраля 18-00 в администрации пролетарского района должно было начаться заседания оперативного штаба по данной проблеме.

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