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Московский листок

Наценку магазинов на важные продукты ограничат

Опубликовано 04.02.2022 в разделе комментариев 0

еда продукты дороговизна
Наценку магазинов на важные продукты ограничат

Минсельхоз РФ, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработают перечень продуктов для торговых сетей, на которые будет распространяться торговая наценка до 5%.

Скорее всего, это будут наиболее востребованные типовые продукты, в перечень, войдут, например, и хлеб, и молочка. 

Также планируется зафиксировать торговую наценку от 0% до 5% на борщевой набор, то есть на картофель, морковь, свеклу, капусту. Кроме того, планируется зафиксировать цены на сахар, как в прошлом году.

Обычно такие меры принимаются, когда людям не на что покупать подорожавшие продукты первой необходимости – был такой термин в советское время. Нынешнее поколение руководителей и слов-то таких не знает…

Их же учили, что рынок сам по себе решает все проблемы. А тут выясняется, что среди ломящихся от разной жратвы полок магазинов вполне могут случаться и голодные обмороки.

А через 30 лет после реформ Гайдара могут снова появиться талоны и карточки на продукты.

А.Б.



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