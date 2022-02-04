Наценку магазинов на важные продукты ограничат

Минсельхоз РФ, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработают перечень продуктов для торговых сетей, на которые будет распространяться торговая наценка до 5%.

Скорее всего, это будут наиболее востребованные типовые продукты, в перечень, войдут, например, и хлеб, и молочка.

Также планируется зафиксировать торговую наценку от 0% до 5% на борщевой набор, то есть на картофель, морковь, свеклу, капусту. Кроме того, планируется зафиксировать цены на сахар, как в прошлом году.

Обычно такие меры принимаются, когда людям не на что покупать подорожавшие продукты первой необходимости – был такой термин в советское время. Нынешнее поколение руководителей и слов-то таких не знает…

Их же учили, что рынок сам по себе решает все проблемы. А тут выясняется, что среди ломящихся от разной жратвы полок магазинов вполне могут случаться и голодные обмороки.

А через 30 лет после реформ Гайдара могут снова появиться талоны и карточки на продукты.

А.Б.