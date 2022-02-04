Люди мерзнут в дерьме

Я опять вернусь к ситуации в якутском поселке Зырянка.

Вот на картинке – дом, не думайте в доме живут люди, не брошенный. При минус 50-ти живут, привычные.

Вот это вот желтенькое вокруг – это прорвало канализацию, и что прорвало – тут же замерзло. Почему прорвало, понятно – ни окон, ни дверей, трубы разморозились.

Внутри квартир, а дом муниципальный, квартире не частные, а на балансе у государства, настолько холодно, что лед – прямо на полу. Его скалывают и выносят ведрами во двор.

Мерзлое говно не скалывают, его очень много. Так много, что из подъезда, и то выйти затруднительно, надо перебираться через вонючий торос.

Сделать ничего власти с этим не могут, да и не очень напрягаются – жили же как-то раньше…

Дом объявлен аварийным на 76 процентов. Не на сто, потому что, видимо, кое где есть еще стены.

Обещают расселить до 2028 года. То есть у людей впереди еще 5-6 зим вот в этом сооружении. Люди там живут очень пожилые, не сильно здоровые. Шансов дожить до новоселья, прямо скажем, не 100 процентов и даже не 76.

Путину уже писали, и заметку на ФОРУМе.мск прикладывали. Конечно, сам не читал, по из приемной президента ответ пришел – в местную администрацию. Очень все хорошо.

Владимир Владимирович, я понимаю, коронавирус в Чечне и олимпиада в Китае. Не до граждан в Якутии, которым дожить до весны – уже достижение.

Но есть же президентский фонд на случай чрезвычайных ситуаций – вот она, ситуация, чрезвычайная! А денег-то нужно – плюнуть и растереть, один ваш полет в Китай дороже стоит…

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

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Рубить мерзлое говно!