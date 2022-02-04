Люди мерзнут в дерьме

Я опять вернусь к ситуации в якутском поселке Зырянка.
Вот на картинке – дом, не думайте в доме живут люди, не брошенный. При минус 50-ти живут, привычные.
Вот это вот желтенькое вокруг – это прорвало канализацию, и что прорвало – тут же замерзло. Почему прорвало, понятно – ни окон, ни дверей, трубы разморозились.
Внутри квартир, а дом муниципальный, квартире не частные, а на балансе у государства, настолько холодно, что лед – прямо на полу. Его скалывают и выносят ведрами во двор.
Мерзлое говно не скалывают, его очень много. Так много, что из подъезда, и то выйти затруднительно, надо перебираться через вонючий торос.
Сделать ничего власти с этим не могут, да и не очень напрягаются – жили же как-то раньше…
Дом объявлен аварийным на 76 процентов. Не на сто, потому что, видимо, кое где есть еще стены.
Обещают расселить до 2028 года. То есть у людей впереди еще 5-6 зим вот в этом сооружении. Люди там живут очень пожилые, не сильно здоровые. Шансов дожить до новоселья, прямо скажем, не 100 процентов и даже не 76.
Путину уже писали, и заметку на ФОРУМе.мск прикладывали. Конечно, сам не читал, по из приемной президента ответ пришел – в местную администрацию. Очень все хорошо.
Владимир Владимирович, я понимаю, коронавирус в Чечне и олимпиада в Китае. Не до граждан в Якутии, которым дожить до весны – уже достижение.
Но есть же президентский фонд на случай чрезвычайных ситуаций – вот она, ситуация, чрезвычайная! А денег-то нужно – плюнуть и растереть, один ваш полет в Китай дороже стоит…
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
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Мимо Проходящий... написал 04.02.2022 12:53
"Я-другОЙ--такОЙ-страны-не-ЗНАЮ"...
где ВОТ-ТАК-бы "ЖИL-бы" человек...
НАД рф-ieй - РАКЕТЫ стаями ЛЕТАЮТ...
(если-что - "К-ВАМ-приЛЕТЯТ" обещают)
И В-ТОЖЕ время В рф-ii - вот ТАК "жivyт"!
''''''''''''"''
-> В России - Нужно власть="МАСТЬ" Менять!
НУЖНО Власть - Русским ВОЗВРАЩАТЬ!
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Ничего ни к кому личного.Благодарю.
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С уважением - Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон. Канада. 04-2-22.