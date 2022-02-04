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Московский листок

История могла пойти в неожиданном направлении

Опубликовано 04.02.2022 в разделе комментариев 2

путин цензура выборы кремль
История могла пойти в неожиданном направлении

Пилоты самолета, на котором президент Путин прибыл с визитом в Китай, столкнулись со сложностями при посадке в Пекине.

При приземлении в аэропорту Пекина самолет президента России мог попасть мимо полосы. На кадрах, которые приводят СМИ, видно, что перед тем, как самолет коснулся взлетной полосы, пилотам пришлось его выравнивать, так как борт отклонился от траектории, видимо, из-за сильного ветра.

4 февраля в Пекине пройдет торжественное открытие зимних Олимпийских игр. В церемонии примет участие президент России, однако сборной России на Олимпиаде не будет. Будет какая-то загадочная команда ROC.

Может, и в церемонии открытия стоило участвовать не Путину, а какому-нибудь «президенту ROC». А что?

Стоило ли рисковать из-за Олимпиады, на которую нас не пустили? Да и стыдно как-то… Типа нас в дверь, а мы в окно.

А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: История не ходит в неожиданных направлениях. Она -объективный процесс,
-Что это? написал 04.02.2022 13:21
Т.е., другими словами, но, разве,это не то же самое?- ВСЁ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО.
Я-то согласен...Но, страшновато,почему-то.:) От чего? От того, что нет выбора...
Типа нас в дверь, а мы в окно.
==============================
Именно так и есть, ув. ГлавРед.
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История не ходит в неожиданных направлениях. Она -
объективный процесс, написал 04.02.2022 13:16
не зависящий от персоналий. Даже - если их сколь угодно большое (конечное) число.
Что изменилось в истории, связанной с Польшей, после того, как все высшее руководство страны "полегло" под Смоленском?
НИЧЕГО!
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