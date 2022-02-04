История могла пойти в неожиданном направлении

Пилоты самолета, на котором президент Путин прибыл с визитом в Китай, столкнулись со сложностями при посадке в Пекине.

При приземлении в аэропорту Пекина самолет президента России мог попасть мимо полосы. На кадрах, которые приводят СМИ, видно, что перед тем, как самолет коснулся взлетной полосы, пилотам пришлось его выравнивать, так как борт отклонился от траектории, видимо, из-за сильного ветра.

4 февраля в Пекине пройдет торжественное открытие зимних Олимпийских игр. В церемонии примет участие президент России, однако сборной России на Олимпиаде не будет. Будет какая-то загадочная команда ROC.

Может, и в церемонии открытия стоило участвовать не Путину, а какому-нибудь «президенту ROC». А что?

Стоило ли рисковать из-за Олимпиады, на которую нас не пустили? Да и стыдно как-то… Типа нас в дверь, а мы в окно.

А.Б.