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Московский листок

Замглавы Госдепартамента Виктория Нуланд заявила, что никому в России и США не нужна "большая война"

Опубликовано 04.02.2022 в разделе комментариев 0

война россия
Замглавы Госдепартамента Виктория Нуланд заявила, что никому в России и США не нужна "большая война"

Особенно родителям российских солдат.

Она подчеркнула, что обеим странам следует сконцентрироваться на здравоохранении, экономическом развитии и «вернуться к общему пониманию, которое сохраняет мир и безопасность».

«Никому сейчас не нужна большая война, особенно родителям и семьям в России, дети которых в мороз сидят - сотня тысяч военнослужащих - на границе с Украиной», - подчеркнула замглавы Госдепа.

Ну, протяженность границ России и климат таковы, что уже не одну сотню лет русские солдаты сидят в мороз на приграничных территориях. Мы привычные.

Более того, русские в мороз еще и воюют. С детства учатся – кто из нас не оборонял в соплячестве снежную крепость?

А вот Виктории Нуланд неплохо бы вспомнить, что именно она и стояла у основания этой большой войны, когда раздавала печеньки на Крещатике. Тоже была зима и было довольно холодно. И мерзли там люди по-настоящему, а заодно учились ненавидеть друг друга и убивать. До Майдана Украина была абсолютно мирной страной. Это Россия 20 лет кровью умывалась вдоль всех своих границ, а украинцам повезло.

Теперь сидят в окопах, мерзнут в натовских обносках. Ждут войны.

Все по плану, не знаю, что Виктории Нуланд не нравится…

А.Б.



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