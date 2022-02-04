В говне по нижнюю губу, господин президент! #анатолийбаранов #госдума #социалза Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Москва - лучший город мира https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Почти две трети россиян не следит за курсом рубля 3 Россия резко нарастила ввоз продуктов и товаров из-за рубежа 4 Наценку магазинов на важные продукты ограничат https://forum-msk.org/material/news/1... 5 История могла пойти в неожиданном направлении https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Украина столкнется с огромными потерями в случае отключения России от международной межбанковской системы SWIFT 7 Замглавы Госдепартамента Виктория Нуланд заявила, что никому в России и США не нужна «большая война», https://forum-msk.org/material/news/1... 8 Верховный суд подтвердил запрет садиться за руль после приема корвалола 9 Люди мерзнут в дерьме https://forum-msk.org/material/news/1...



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