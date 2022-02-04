В говне по нижнюю губу, господин президент!

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
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1 Москва - лучший город мира https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Почти две трети россиян не следит за курсом рубля
3 Россия резко нарастила ввоз продуктов и товаров из-за рубежа
4 Наценку магазинов на важные продукты ограничат https://forum-msk.org/material/news/1...
5 История могла пойти в неожиданном направлении https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Украина столкнется с огромными потерями в случае отключения России от международной межбанковской системы SWIFT
7 Замглавы Госдепартамента Виктория Нуланд заявила, что никому в России и США не нужна «большая война», https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Верховный суд подтвердил запрет садиться за руль после приема корвалола
9 Люди мерзнут в дерьме https://forum-msk.org/material/news/1...
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