Принципиальные ошибки коммунистов

О капиталистах

Есть поговорка: «Хорошо быть умным, как моя тёща после», - но, с дугой стороны, «после» видны уже последствия произошедшего – виден результат произошедшего, и действительно можно стать умнее. И если человек не умнеет и «после», то это уже характеризует самого человека.

Вот и я, как коммунист, хочу в очередной раз рассмотреть ошибки коммунистов конца позапрошлого – начала прошлого века. Всё-таки я уже знаю и видел гораздо больше, чем те, прошлые коммунисты, посему и выводы могу сделать более основательные.

А подвигло меня на эту работу написанное в 1905 году произведение немецкого социолога и экономиста Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». Я несколько раз натыкался на ссылки на эту работу у других авторов, но руки не доходили, а вот сейчас просмотрел её, даже скорее, пробежал глазами.

Сначала о том, почему не стал читать.

Во-первых, «Протестантскую этику и дух капитализма» написал немец, дотошный до тошноты. То, что у американца вместилось бы на десятке страниц, у немца заняло 218 страниц, вернее, 93 страницы мелким шрифтом собственно нудного текста и к нему 125 страниц примечаний. Я по этой причине даже «Капитал» Маркса не стал читать (хотя в институте и требовалось), посему решил и Веберу не делать исключения.

Во-вторых, устарелость сведений в этой работе. Подавляющий объём текста Вебера посвящён разнице различных течений протестантизма, использовать сегодня эти сведения никак нельзя, посему и знакомиться с ними было нецелесообразно.

Что вынес полезного.

Чёткое описание капитализма, которым Вебер практически убил весь марксизм, хотя и было уже поздно – марксисты-коммунисты уже не собирались менять веру, признавая себя дураками, уверовавшими не в того бога.

В двух словах. По марксизму есть два принципиально враждебных класса – капиталисты и пролетарии. И если рассматривать оба класса, как людей, как носителей человеческой морали, то по Марксу мерзость капиталиста в том, что он за прибыль готов на любое преступление. Блин, но так ведь и пролетарий за деньги готов на любое преступление, и ещё и охотнее капиталиста, так в чём же между этими людьми разница?

Дело в том, что Карл Маркс, который со всей своей многочисленной семьёй устроился на шее капиталиста Фридриха Энгельса и прожил на этой шее далеко не бедную жизнь, вообще не рассматривал свои «классы» с человеческой точки зрения – для Маркса люди - это нечто тупо бездушное, некая пыль на ветру развития «производительных сил».

А Вебер заглянул в суть человека и очень точно обрисовал «дух капиталиста» как таковой, правда, для этого процитировал Бенджамина Франклина, портрет которого можно обозреть на 100-долларовой купюре. Цитата большая, но она того стоит:

«Помни, что время — деньги; тот, кто мог бы ежедневно зарабатывать по десять шиллингов и тем не менее полдня гуляет или лентяйничает дома, должен — если он расходует на себя всего только шесть пенсов — учесть не только этот расход, но считать, что он истратил или, вернее, выбросил сверх того еще пять шиллингов.

Помни, что кредит — деньги. Тот, кто оставляет у меня еще на некоторое время свои деньги, после того как я должен был вернуть их ему, дарит мне проценты или столько, сколько я могу выручить с их помощью за это время. А это может составить значительную сумму, если у человека хороший и обширный кредит и если он умело пользуется им.

Помни, что деньги по природе своей плодоносны и способны порождать новые деньги. Деньги могут родить деньги, их отпрыски могут породить еще больше и так далее. Пять шиллингов, пущенные в оборот, дают шесть, а если эти последние опять пустить в оборот, будет семь шиллингов три пенса и так далее, пока не получится сто фунтов. Чем больше у тебя денег, тем больше порождают они в | 24 обороте, так что прибыль растет все быстрее и быстрее. Тот, кто убивает супоросную свинью, уничтожает все ее потомство до тысячного ее члена. Тот, кто изводит одну монету в пять шиллингов, убивает (!) все, что она могла бы произвести: целые колонны фунтов.

Помни пословицу: тому, кто точно платит, открыт кошелек других. Человек, рассчитывающийся точно к установленному сроку, всегда может занять у своих друзей деньги, которые им в данный момент не нужны.

А это бывает очень выгодно. Наряду с прилежанием и умеренностью ничто так не помогает молодому человеку завоевать себе положение в обществе, как пунктуальность и справедливость во всех его делах. Поэтому никогда не задерживай взятых тобой взаймы денег ни на один час сверх установленного срока, чтобы гнев твоего друга не закрыл для тебя навсегда его кошелек.

Следует учитывать, что самые незначительные действия оказывают влияние на кредит. Стук твоего молотка, который твой кредитор слышит в 5 часов утра и в 8 часов вечера, вселяет в него спокойствие на целых шесть месяцев; но если он увидит тебя за бильярдом или услышит твой голос в трактире в часы, когда ты должен быть за работой, то он на следующее же утро напомнит тебе о платеже и потребует свои деньги в тот момент, когда их у тебя не окажется.

Кроме того, аккуратность показывает, что ты помнишь о своих долгах, то есть что ты не только пунктуальный, но и честный человек, а это увеличивает твой кредит.

Остерегайся считать своей собственностью все, что ты имеешь, и жить сообразно с этим. В этот самообман впадают многие люди, имеющие кредит. Чтобы избегнуть этого, веди точный счет своим расходам и доходам. Если ты дашь себе труд обращать внимание на все мелочи, то это будет иметь следующий хороший результат: ты установишь, сколь ничтожные издержки вырастают в огромные суммы, и обнаружишь, что можно было бы сберечь в прошлом и что можно будет сберечь в будущем...

За 6 фунтов годового процента ты можешь получить в пользование 100 фунтов, если только ты известен как человек умный и честный. Кто зря тратит 4 пенса в день, тот в год тратит бесплодно 6 фунтов, а это — плата за право пользования 100 фунтами. Кто ежедневно тратит часть своего времени стоимостью в 4 пенса — пусть это будет всего несколько минут, — тот теряет в общей сумме дней возможность использовать 100 фунтов в течение года. Тот, кто бесплодно растрачивает время стоимостью в 5 шиллингов, теряет 5 шиллингов и мог бы с тем же успехом бросить их в море.

Тот, кто потерял 5 шиллингов, утратил не только эту сумму, но и всю прибыль, которая могла быть получена, если вложить эти деньги в дело, — что к тому времени, когда молодой человек состарится, могло бы обратиться в значительную сумму».

И что в этом духе капитализма такого, что по Марксу требует уничтожения носителей этого духа? Зачем честность, трудолюбие и бережливость объявлять преступными недостатками какого-то «класса» каких-то людей?

Иной взгляд на бога

Кстати, а давайте попробуем описать «дух» пролетария. Может быть, у вас другие оценки, но, по моему мнению, дух пролетария – работать мало и как попало, а получать много. Вот и весь «дух».

Почему так?

Дело в том, что работает качественно тот, кто получает удовольствие от своей работы (от творчества), вот, к примеру, русский помещик А. Энгельгардт приводит мало известную русскую поговорку: «Не тот пахарь, кто пашет много, а тот пахарь, кто любуется своей работой». Пролетарий эту поговорку не поймёт, поскольку пролетарий любуется полученными деньгами, а не работой, и наибольшее удовольствие доставляет ему халява. Если же он начнёт получать удовольствие от своей работы, то это уже будет не пролетарий, а мастер. Вот поэтому я дал такое определение «духа» пролетария. Но продолжу осмысление написанного Вебером.

В конкретных людях есть и нечто такое, что имеет начало, скорее всего, в их животных инстинктах, но что Вебер свёл только к религиозным различиям, для чего разделил верующих на две основные группы: верующих, слепо исповедующих догмы своей религии и указания священников (в работе Вебера имеются в виду католики), и верующих, ищущих свой собственный религиозный путь спасения (протестанты).

Оценивая состояние дел в Европе и США, Вебер пришёл к выводу, что именно протестанты являются лучшими капиталистами – именно они более честны, трудолюбивы и бережливы. Интересно, что Вебер в своих суждениях старательно обходит сторонкой евреев, хотя евреи дерзко нарушают его теоретические построения. Вот, к примеру, он сообщает: «Так, например, в Бадене в 1895 г. на тысячу евангелистов приходилось 954 060 марок капитала, подлежащего обложению, на тысячу католиков — 589 тыс. марок. Евреи (на тысячу человек — свыше 4 млн. марок), правда, значительно опередили, тех и других». Этику евреев Вебер практически не исследует, надо думать потому, что: «Этика иудаизма, как ни странно это звучит, сохраняет ярко выраженные традиционалистские черты», - а Вебер обосновывает концепцию, по которой традиция тупо следование догмам религиозных книг как раз и препятствует развитию капитализма, то есть капиталы евреев перечёркивают его главные теоретические построения.

(Хотя ответ и тогда был очевиден – у религиозных евреев еврейского кагала производительный труд считается позором. Посему среди евреев очень мало мастеровых и крестьян, зато много различных торговцев и ростовщиков, бизнес которых невозможен без капитала, отчего на 1000 евреев и капитала у них больше. Деньги - это рабочий инструмент основных профессий евреев).

При сегодняшней доступности к прочтению текста самой работы «Протестантская этика и дух капитализма», нет смысла тратить время на разбор того, в чём Вебер видит разницу между католиками и протестантами, а для целей этой работы я кратко опишу эту разницу так.

Верующие традиционных верований, «традиционалисты» – католики и православные (о православии, правда, Вебер не пишет, но оно ведь исключительно в своей тупости и в этом переплёвывает католицизм) – как-бы руководствуются принципом «сделал дело – гуляй смело!», то есть традиционалисты делят жизнь на две части – обязанности (которыми тяготятся) и свободное время, которое посвящается всем видам удовольствий.

В обязанности традиционалистов входит и вера в бога, к которой подходят весьма экономно по трудозатратам: традиционалисты над сутью своей веры предпочитают не думать – как в библии написано, так оно и есть. Мало этого, им и библию читать самим не надо – для этого есть попы и монахи, они прочтут и всё расскажут. Да и слушать попов и монахов не обязательно – главное прийти в церковь, поставить свечку и перетерпеть какое-то время какое-то поповское бормотание.

И вот эти ритуалы и есть традиционная вера.

В католицизме эта традиционность была хорошо видна по мерзости индульгенций, а в православии - по пониманию покаяния: согрешил, покаялся (сообщил богу, что тебе стыдно) и можешь снова грешить. «Не согрешишь – не покаешься, не покаешься – прощения не добьёшься!».

Ну и, повторю, исполнил традиционалист ритуалы своей веры – свободен!

Вот Вебер и отмечает, что такое же отношение капиталиста традиционной веры и к работе - к своему делу. Такой капиталист старается работать как можно меньше – «по 5 часов в день», а в свободное время очень вкусно кушать, жить роскошно и развлекаться.

Такое-же отношение к делу и у рабочих традиционных верований, о чём тоже пишет Вебер, и что могу подтвердить и я. Мне приходилось иметь в подчинении потомков православных и мусульман (а, может, и реально верующих) и, хотя и не все, но подавляющее число этих традиционалистов руководствовалось именно этим принципом – работать поменьше (в лучшем случае исполнять обязанности «от и до») и откровенно не любить ни своё дело, ни тех, кто его делает лучше их. Стахановцев, передовиков и даже хороших рационализаторов надо было не просто прославлять, но и защищать, иначе толпа сделает им какую-нибудь пакость.

Ведь вот этот «мем» в интернете мог написать только истинно русский традиционалист, а раз ещё он и стихи пишет, то, понятное дело, интеллигент:

«Душа несла мешок из кожи,

Набитый мясом и костьми,

На ненавистную работу

К восьми».

Поэтому я прекрасно понимаю, о чём Вебер пишет в таком примере: «Так, враждебность по отношению к рабочим-методистам в XVIII в. и гонения, которым они подвергались со стороны других рабочих (о чем свидетельствуют постоянные упоминания в источниках об уничтожении инструментов, принадлежавших рабочим-методистам), объясняются отнюдь не только (и не главным образом) их религиозной эксцентричностью (такого рода эксцентричность и еще значительно большая не была в Англии редкостью); эти гонения объясняются их специфическим «трудолюбием», как мы сказали бы теперь».

Вебер пишет, что для стимулирования работников с востока Европы (с католических местностей) не помогает сдельная оплата труда – чем больше денег этим работникам платят за труд, тем меньше они норовят работать.

Помню, в начале века мне сетовал один русский предприниматель, что для стимулирования своих работников (в данном случае, «менеджеров по продажам») ему не помогает сдельная система оплаты труда. У него было с десяток менеджеров (русских), получавших проценты от продаж, и только двое работали с полной отдачей весь день. А остальные вырабатывали какое-то нестыдное количество (около 500 долларов в месяц) и дальше весь день просто пили кофе и вели пустые беседы (интернет ещё был в зачатке). Эта болтовня и ничегонеделание им были ценнее денег. Вот, что страшно. А сейчас эта болтовня с реальными коллегами к вящей радости этих «традиционалистов» заменена тупой болтовнёй в интернете.

А у протестантов (у которых немеряное количество течений и сект) отношение и к богу, и к труду совершенно иное. Подавляющей массе протестантов (или основателям их сект и течений) было наплевать на мнения о боге всяких-там святых и авторов религиозных книг и текстов – протестанты сами старались понять бога, и жить, и верить в бога не так, как предписывала католическая церковь, а как они сами понимали. И я бы сказал так, что многие из них пришли к выводу, что богу надо, чтобы протестант видел смысл своей жизни в труде. Сами подумайте, а можно ли было в отношении помыслов бога прийти к другому выводу? Ну, а от капиталиста протестантизм требуется результат его труда - преумножение капитала.

Что же касается радости свободного времени и роскоши, то недолго прийти и к мысли – а почему это должно быть угодно богу? Разве Иисуса Христа заботила еда и роскошь?

И протестантские капиталисты порою доходили до аскетизма.

Но я не склонен лепить из протестантов идеал, во-первых, потому, что все их отношения честности и бескорыстия относились исключительно к единоверцам и лично к себе – к своему спасению после смерти. Вебер замечает: «Подобно войне и морскому разбою, свободная торговля, не связанная какими-либо нормами по отношению к людям вне данного племени и рода, не встречала никаких препятствий. «Внешняя мораль» дозволяла за пределами коллектива то, что строго порицалось в отношениях между «братьями»». Поэтому не удивительно, что богобоязненные протестанты, без угрызений совести занимались и пиратством, и работорговлей, и нещадно грабли колонии, и без проблем затевали любые войны.

Правда, и Вебер не идеализирует «дух капитализма»: «Все нравственные правила Франклина имеют, правда, утилитарное обоснование: честность полезна, ибо она приносит кредит, так же обстоит дело с пунктуальностью, прилежанием, умеренностью — все эти качества именно поэтому и являются добродетелями. …для Франклина упомянутые добродетели, как, впрочем, и все остальные, являются добродетелями лишь постольку, поскольку они конкретно полезны данному человеку, и видимостью добродетели можно ограничиться во всех тех случаях, когда с ее помощью достигается тот же эффект».

Главный враг и главная цель

Так вот, традиционализм – это та зараза, которой изначально была заражена Россия, причём, даже православие, надо думать, было не причиной, а следствием этой заразы, поскольку такое стремление к изысканной жратве и непомерной роскоши характерно только для попов православия именно российского разбора. А в целом этот мерзкий дух лени и формального отношения к своим обязанностям, тяга к безделью и развлечениям накрыли Россию, как слизью, ещё с бог знает каких времён. Этим духом в России были поражены все – и дворяне с интеллигенцией, и подражающие им представители «податного сословия». И этот дух остался и сегодня, и даже получил признание всей власти и вошёл в основу «государственной идеологии» - «халява – наше фсё!». Укради и похвастайся украденным перед братьями по разуму – вот настоящая национальная идея!

Вот я и ставлю себя сегодняшнего на место Ленина или Сталина, и гадаю, что же на их месте можно было бы предпринять, если бы они знали о том, что получится от их усилий через 70 лет?

Как ни дебильно учение Маркса - глупа его религия, - но отказаться от Маркса в начале прошлого века полностью и немедленно было невозможно. Напомню, что учение Маркса фактически было единственным правом коммунистов на власть, единственным основанием для борьбы со старой властью, - без этого учения коммунисты были попросту наглыми мятежниками. Маркс, как бы с точки зрения «науки» объяснял, почему власть во всех странах должна принадлежать коммунистам, поскольку по этому его учению только коммунисты, а не какие-то там цари или капиталисты, вели народы с светлому будущему и счастью – к коммунизму.

И куда было деваться при таком практическом значении марксизма?

Да, на практике большевики от этого учения (этой глупости) вынуждены были отказываться кое в каких частях, но уже и эти мелочи приводили ко множеству человеческих жертв и материальным потерям. Скажем, разногласия вождей коммунистов, Ленина, а потом и Сталина, с тоже вождём коммунистов, Троцким, были в том, что по учению Маркса социализм в одной стране невозможен, а Ленин и Сталин, считали, что возможен. И правоверный марксист Троцкий своей марксистской болтовнёй превратил часть коммунистов и народа СССР в «пятую колонну», пытавшуюся в 30-х годах прошлого века ввергнуть СССР в тот маразм, который мы видим сегодня. Тогда этих предателей – тогдашних горбачёвых и ельциных с путиными - уничтожили физически, но вместе с ними пострадали и невинные, поскольку троцкисты оговаривали невиновных, чтобы представить своё движение более массовым. Кроме этого, именно троцкисты занимали лакомые для них места следователей и судей.

Ну, а попробуй коммунисты вообще отказаться от Маркса, то что станет с их правом на власть? Да ещё и в России, в которой вся тупая интеллигенция считала (и считает) истиной только то, что приходит из-за рубежа. Кто такие Ленин и Сталин? Это же русские! Фи! А Маркс – это немец! О!!

Нет, пока СССР после Второй мировой войны ни стал «персоной грата» в мире, пока Советский Союз ни оброс союзниками, отказаться от Маркса было невозможно. Тактика не позволяла. В конце жизни Сталин пытался найти Марксу альтернативу, но сам не успел, а последователей у него не оказалось.

Но я, тем не менее, считаю, что с самого начала всё же была возможность начать давить охватившую Россию и потом СССР вонючую идейку о том, что целью жизни является избавление человека от работы, что счастлив тот, кто не работает, но сладко ест. Вспомните, с какой уверенностью в правоте навязывали даже детям мысль, что «вкалывают роботы – счастлив человек!». Надо было неявно (просто при возможности не вспоминать) давить дебильную идейку Маркса, являющуюся радостью для бездельника, что при коммунизме «от каждого по способности, каждому по потребности».

Надо было внедрять в умы людей, что счастье жизни не в безделье, что безделье – это моральная и духовная смерть человека. Что счастье жизни в результатах творчества, и это счастье возможно только в труде на благо общества. Надо было внедрять в умы людей, что получить счастье от творчества возможно только после того, как освоишь то дело, которое делаешь, и освоишь его так, чтобы можно было любоваться его результатами.

И коммунизм – это не всеобъемлющая халява – это общество, максимально приспособленное для того, чтобы каждый человек мог получить удовольствие от своего творчества.

Я полагаю, что и сегодня меня не поняли множество даже тех, кто считают себя коммунистами или левыми. Но вы потому и не поняли, - поясню я им, - что являетесь русской интеллигенцией, что являетесь марксовыми коммунистами. У вас «дух» не тот. А я размышляю о том, что могли бы сделать настоящие коммунисты – Ленин и Сталин.

Да разумеется, надо было указать народу, какова цель жизни человека с точки зрения природы - что человек не умирает. Разъяснить, как надо жить, чтобы обрести достойную жизнь после смерти тела – то, что понятно сейчас, чем занимается Институт «Бессмертие жизни». Но в начале прошлого века не было даже зачатков необходимых знаний, чтобы подойти к этому вопросу. Клеточное строение человека начало проясняться только в последней трети века, а компьютер стал обычным вообще в начале нашего века.

А вот Вебер опубликовал свою работу, напомню, в 1905 году. В написанное им можно было вдуматься и Ленину, и Сталину.

Ну и в конце как бы о пустячке, но, на мой взгляд, очень нелишним.

Это действительно выглядит как бы малозначительным по сравнению с приведенной выше необходимостью поставить творческий труд во главу жизни людей. Но поставить творческий труд во главу жизни людей - является делом очень трудным и, главное, не быстрым, особенно в России. Посему я бы ввёл в смущение верующих христиан и мусульман. И ввёл тем, что при безусловном государственном атеизме (при отрицании существования любых богов) считал бы Иисуса Христа реальным человеком и «коммунистом №1». Ну хотя бы на том основании считал, что в единственной молитве, которую Христос требовал заучить и ею руководствоваться («Отче наш»), было требование строительства на земле коммунизма – «царства божия». (Кстати, одновременно и к Магомету присмотрелся бы).

Надо было взять несуществующего бога в союзники. Надо было убеждать верующих, что, разумеется, бога нет, но даже если бы он был, то ведь и сам бог, когда понял, что созданные им существа обладают пытливым умом, назначил им получать удовольствие не от безделья райских «кущей», а получать удовольствие от труда «в поте лица своего». То, что попы трактуют это, как наказание, то это всего лишь попы, которые извращают библию в угоду себе, а бог не мог наказывать людей за познание, особенно за познание того, что является добром, а что – злом. Не так ли, верующие?

Но это десятая по важности цель, а главное - надо было уничтожить дебильную идейку, что коммунизм это только всем «по потребностям». Коммунизм – это дать возможность всем проявить заложенное в них, как в людях, творческое начало.

Прошлого не вернёшь, но понять проблемы даже того времени, и сегодня не лишне.