Русский, учи китайский

Путин встретился с Си Цзинпином, да так, что аж рубль приподнялся. Хотя чего рублю-то, он все равно не юанем обеспечен.

Главный документ, подписанные в Китае - "Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии".

Насчет глобального устойчивого развития - шутка, конечно, рушится мировой порядок, какое уж там устойчивое развитие... А вот насчет новой эпохи в международных отношениях - святая истинная правда. Россия больше не Европа, а "младшая сестра" Китая. Тренд, заложенные Петром Великим, а может и раньше, закончился, окно в Европу закрывается.

Самое важное на сейчас в этом совместном заявлении: "Демократия не строится по трафаретам. В зависимости от общественно-политического устройства, истории, традиций и культурных особенностей конкретного государства его народ вправе выбирать такие формы и методы реализации демократии, которые соответствуют специфике данного государства. Право судить о том, является ли государство демократическим, есть только у его народа".

Поскольку я не китаец, то права судить, насколько демократическим является общество в Китае, теперь у меня уже нет. Но в 2018 году Си Цзинпин отменил ограничения на президентский срок, что несомненно является развитием демократии с китайской спецификой. А недавно и Путин фактически отменил эти ограничения, и тут, как гражданин России, могу отметить, что демократии в стране от этого больше почему-то не стало.

А еще была такая страна Германия, в которой избранный лидер тоже отменил ограничения на срок, но поскольку я не немец, мне тоже не пристало судить, была ли демократическим государством нацистская Германия. А, кстати, Нюрнбергский трибунал тоже не имел права об этом судить, если следовать приведенному выше документу. Но власть в той Германии сменилась и не демократическим путем - войну проиграли. А иначе сейчас гневно осуждали бы кровавый сталинский режим (впрочем, и без того осуждаем зачем-то), а вместо КНР и вовсе был бы японский протекторат.

Но новой оси суверенно-демократических держав поражение в войне не угрожает. Во-первых, войны нет пока, а во вторых Китай уже создает в провинции Ганьсу новый позиционный район ракетных войск стратегического назначения, в котором будут размещены 119 шахт пусковых установок. На создаваемых ракетных базах китайцы в общей сложности разместят от 350 до 400 ядерных ракет большой дальности. Это позволит КНР выйти на уровень ведущих ядерных держав. Разделяющаяся головная часть новой китайской МБР DF-41 несет до 10 боевых блоков с индивидуальным наведением, что позволяет рассчитывать на успешное преодоление противоракетной обороны США. 1 октября 2019 года по площади Тяньаньмэнь проехали 16 подвижных ракетных комплексов DF-41. Есть основания полагать, что новый позиционный район в Ганьсу будет оснащен именно этими ракетами.

Китай создает собственную ядерную триаду с собственной системой ранего предупреждения о ракетном нападении - в этом главная цель китайской космической программы.

Согласно экспертным оценкам сегодня у ВМФ Китая в строю находится 4-5 атомных подводных лодок «Цзинь». В настоящее время в КНР ведётся строительство подводных ракетоносцев проекта 096 «Тang» («Танг»). По характеристикам эти лодки должны быть сравнимы с модернизированными американскими ПЛАРБ «Ohio». Основным вооружением пр.096 является баллистическая ракета JL-3 с дальностью стрельбы до 11000 км, что позволит наносить удары по территории США, находясь во внутренних водах КНР.

Авиационная часть китайской стратегической ядерной триады, как и 50 лет назад, представлена дальними бомбардировщиками семейства Н-6 (китайская версия Ту-16). В настоящее время в ВВС НОАК имеется приблизительно 130 этих самолётов, которые способны нести по 6 стратегических крылатых ракет CJ-10A. В ходе проектирования этой ракеты использовались технические решения советской Х-55.

Ни одна из стран "ядерного клуба", кроме РФ и США, не имеет таких стратегических ядерных сил. Теперь легко прибавим к этому практически равные США российские стратегические силы, а также учтем растущую мощь ядерных сил КНДР, и поймем, что новому блоку "суверенно-демократических стран" поражение в глобальной войне нет грозит. Тем более, что самые большие сухопутные армии мира - тоже в этом блоке. Более мощной военной силы в истории еще не было, так что никакой "нюрнберг" никому не грозит.

Экономически КНР и РФ, конечно, все еще уступают западному миру, но, в отличие от оборонной сферы, к новому блоку тяготеют Иран, Пакистан и еше целый ряд разнокалиберных стран третьего мира, а в перспективе вполне возможно, что Бразилия и Индия. Тогда это уже раздел мира на две экономические зоны - со всеми вытекающими...

Что-то не вижу счастливых лиц... Может быть, счастливые лица у обосравшейся американской дипломатии - Блинкена, Нуланд, Псаки?.. Может быть, счастлив президент Байден, на чье правление пришлось крупнейшее геополитическое поражение Америки - уход России из Европы в Азию?

Вот как этим дебилам удалось вытеснить Россию из европейского мира - в тот дивный новый мир, который еще создается, но в котором уже нет места никаким европейским ценностям? Демократия, свободные выборы, свобода слова... Все это Россия оставила там, в Старом свете. Впереди - авторитарная модернизация под присмотром старшего брата.

Дебилы отрезают Россию от Европы осью Британия-Польша-Украина! Выбора нет, разворот в другую сторону. Англичанка нагадила так, что сама захлебнулась.

Учим китайский, забываем инглиш. Туры в Пхеньян, отдых на Хайнани. Даешь миллион кубометров газа Китаю сверх плана!

Кстати, а как вступить в КПК?