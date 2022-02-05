Кого накажут отключением РФ от SWIFT?

Украина столкнется с огромными потерями в случае отключения России от международной межбанковской системы SWIFT, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

«Если мы будем транспортировать газ, а Россия не сможет его оплачивать, Украина бесплатно будет транзитировать? Конечно, нет», — сказал он в эфире «4 канала».

По мнению политика, займ, предоставленный Международным валютным фондом, не поможет Украине в случае отключения РФ от SWIFT, поскольку деньги сами по себе не могут заменить ни газ, ни ядерное топливо.

Это забавно – отключением РФ от международной межбанковской системы SWIFT вроде бы пытаются помочь Украине, а на самом деле создаются проблемы для нее самой.

Хотя, если война, то какие уж тут платежи за транзит вообще?

Но нужно понимать – вся история с украинской войной замешана на транзите газа, и если украинский транзит останавливается, а «Северный поток-2» не запущен, то альтернатива единственная – сжиженный газ из США.

Ну правда, Европа вся в НАТО, а газ получает из России. Непорядок.

И вообще самым надежным обеспечением поставок газа являются ограниченные контингенты войск. А к «Северному потоку» нужно было в комплекте поставить ударную авианосную группу.

Вот у США таких 11, и никаких проблем в международной торговле.