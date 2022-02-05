Кого накажут отключением РФ от SWIFT?

Украина столкнется с огромными потерями в случае отключения России от международной межбанковской системы SWIFT, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.
«Если мы будем транспортировать газ, а Россия не сможет его оплачивать, Украина бесплатно будет транзитировать? Конечно, нет», — сказал он в эфире «4 канала».
По мнению политика, займ, предоставленный Международным валютным фондом, не поможет Украине в случае отключения РФ от SWIFT, поскольку деньги сами по себе не могут заменить ни газ, ни ядерное топливо.
Это забавно – отключением РФ от международной межбанковской системы SWIFT вроде бы пытаются помочь Украине, а на самом деле создаются проблемы для нее самой.
Хотя, если война, то какие уж тут платежи за транзит вообще?
Но нужно понимать – вся история с украинской войной замешана на транзите газа, и если украинский транзит останавливается, а «Северный поток-2» не запущен, то альтернатива единственная – сжиженный газ из США.
Ну правда, Европа вся в НАТО, а газ получает из России. Непорядок.
И вообще самым надежным обеспечением поставок газа являются ограниченные контингенты войск. А к «Северному потоку» нужно было в комплекте поставить ударную авианосную группу.
Вот у США таких 11, и никаких проблем в международной торговле.
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Украина без рашказону только ЖИТЬ начнет написал 05.02.2022 10:41
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быдлота наверху в среде чиновников-уголовников - являются реальными дегенератами без умения не только думать но и понимать сказаное ими - это просто зомбычье быдлотное
набрали дегенератов написал 05.02.2022 10:38
пидрилла говорит - Если мы будем транспортировать газ, а Россия не сможет его оплачивать .... А РАШКАЗОНА КАК ЕГО БУДЕТ ЭКСПОРТИРОВАТЬ? за бесплатно?
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пизздец быдломрази рашказонские совсем мозги пропили.
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куда фаршка будут прибыль за газ получать? в какой банк в какой валюте - ей будут платить за газ заказчики???!??!
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ВОТ ИЗ ЭТОГО КОШЕЛЬКА РАШКАЗОНА И БУДЕТ ОПЛАЧИВАТЬ УКРАИНЕ ЗА ПРОКАЧКУ.