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Московский листок

Экономический крах приближается со скоростью 37 процентов в год

Опубликовано 05.02.2022 в разделе комментариев 1

еда продукты дороговизна
Экономический крах приближается со скоростью 37 процентов в год

Россия резко нарастила ввоз продуктов и товаров из-за рубежа

Ввоз товаров из стран дальнего зарубежья в Россию вырос на 37,2 процента в январе по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (до 20,617 миллиарда долларов). О резком росте сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС), передает ТАСС.

В общем стоимостном объеме импорта доля продовольственных товаров и сырья для них составила 9,9 процента, доля продукции химической промышленности — 19,1 процента, текстильных изделий и обуви — 6 процентов, а машиностроительной продукции — 52,1 процента.

По данным ФТС, общая стоимость ввезенной в Россию в январе машиностроительной продукции выросла на 41 процент.

Страна нарастила закупки мяса и субпродуктов в два раза, зерновых культур — на 53,7 процента, сахара — на 50,3 процента, алкогольных и безалкогольных напитков — на 20,4 процента, растительного масла — на 19,8 процента, рыбы — на 17,3 процента. В импорте машиностроительной продукции выросли закупки летательных аппаратов в 4,1 раза, а наземного транспорта — на 34,5 процента.

Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что страна не должна импортировать продукты из-за рубежа, учитывая ее сельскохозяйственные возможности.

Наверно, пошутил…

 

Почти две трети россиян не следит за курсом рубля

Из-за снижения курса национальной валюты переживает только каждый пятый россиянин.

Опрос, посвященный курсу рубля, провели социологи фонда «Общественное мнение». Как показал опрос, за два года резко выросло число тех, кто не следит за судьбой национальной валюты.

Если в 2020 году за рублем не следило 54% опрошенных, то в 2022 году таких оказалось уже 63%.

Из тех, кто следит за курсом, только 20% испытывают эмоции и переживают из-за колебаний курса рубля. 15% не переживает на этот счет. 28% опрошенных считает, изменение курса рубля на их жизнь никак не влияет.

С таким народом я б вообще денег не платил. Вот немцы печатали ничем не обеспеченные оккупационные марки, которые принимали только на оккупированных территориях. И ничего.

Следите ли вы за курсом рубля?:
 
Слежу и очень переживаю (11)
 
Слежу, но из спортивного интереса (29)
 
Не слежу, но в общем переживаю (9)
 
Не слежу и меня это вообще не касается (23)

А.Б.



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крупнейшее геополитическое поражение Америки - уход России из Европы в Азию
Крон-принц Пафнутий Пердим Монокль написал 05.02.2022 10:35
Успокойся. Тут стратег баранов все разъяснил. Америка проиграла, уже. Навсегда.
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